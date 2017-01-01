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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'da Kanser Haftası kapmasında "Bilgilendirme Standı" açıldı

04 Nisan 2017 Salı, 16:41
Karaman'da Kanser Haftası kapmasında "Bilgilendirme Standı" açıldı
Karaman'da Kanser Haftası kapmasında "Bilgilendirme Standı" açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Kanser haftası etkinlikleri kapsamında Karaman Devlet Hastanesi'nde "Bilgilendirme Standı" açıldı.
İki gün süreyle açık kalacak olan stantta vatandaşlara kanser hastalığı hakkında bilgiler verilirken broşürler dağıtılıyor. Kanser bilgilendirme standını ziyaret eden Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreter Dr. Hasan Arslan, kanserin dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra öldürücü ikinci hastalık olduğunu söyledi.
Kanserin öldürücü ancak erken teşhis ile tedavisinin mümkün olduğunu ifade eden Dr. Arslan, "Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanmasının ve toplum bilincinin geliştirilmesinin, kanserle mücadele de en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Karaman Halk Sağlığı İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezinde (KETEM) ve Devlet Hastanesinin ilgili birimlerinde kansere erken tanının konulabilmesi, kontrol altına alınabilmesi için hizmet veriliyor. KETEM tarafından yürütülen ulusal kanser tarama programları sayesinde pek çok kanserin erken dönemde teşhis edildiğini ve yapılan tedavilerin ardından hastalıktan tamamen kurtulan insanların olduğunu biliyoruz. Kanser yönünde taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır. Geç kalmamak için mutlaka KETEM'e müracaat edin" dedi.
(MD-AH-Y)

04.04.2017 16:48:51 TSI
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