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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik: Bizler, fedakarlık isteyen bir teşkilatın mensuplarıyız

04 Nisan 2017 Salı, 16:41
Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik: Bizler, fedakarlık isteyen bir teşkilatın mensuplarıyız
Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik: Bizler, fedakarlık isteyen bir teşkilatın mensuplarıyız

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıl dönümü sebebiyle Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından 'Güvende misiniz, güvensiz misiniz?' adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.
TRT'den Ayhan Arabacı'nın yazdığı, DPÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yönettiği, dolandırıcılığı konu alan tiyatro gösterisi Kütahya Belediyesi eski Kültür Sarayı'nda sergilendi.
Türkçe Öğretmenliği öğrencileri tarafından sergilenen tiyatro gösterisini Vali Ahmet H. Nayir ile eşi Münevver Nayir, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile eşi Birgül Çevik, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, polisler ve davetliler izledi.
Emniyet teşkilatının bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu dile getiren İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, "Biz emniyet teşkilatı olarak vatanı ve milleti uğruna halkına hizmet eden, silahlı icra ve inzibat kuvvetiyiz. Halkımıza hizmet eden, onların dertleriyle dertlenen, onların rahat bir yaşam sürmesi için elinden geleni yapan fedakar ve cefakar bir teşkilat mensubuyuz. Bu teşkilat mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıl dönümünü kutlayan Vali Ahmet H. Nayir, "Bu işbirliği ve beraberlik bizleri umutlandırıyor. Gençlerimizin kolluğa olan bu ilgisi, güveni ve eğitimlerinin bir parçaları saymaları bizler için, Kütahya'mız ve polisimiz için güzel bir başlangıç. Dileriz ki bu güven artarak devam eder. Polisimiz de jandarmamız da sizlerin bu güvenine layık olacak çalışmaları, fedakarlığı, başarıyı birlikte getirir" diye konuştu.
Vali Ahmet H. Nayir ile protokol üyeleri oyuncuları tebrik ederek günün anısına hediyelerini verdi. (EFE)

04.04.2017 16:49:15 TSI
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