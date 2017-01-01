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Milletvekili Nergis'den Başkan Cabbar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis beraberindeki Kadın Kolları teşkilatı ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Develi'de devam etmekte olan çalışmalar hakkında kısaca bilgiler veren Başkan Cabbar ayrıca referandum için de yoğun ve tatlı bir koşturmanın içinde olduğunu belirtti. Kadın teşkilatlanmasının öneminden bahsedilen sohbette Başkan Cabbar, "Kadınlarımız hem ev içerisindeki fedakarlıkları hem de sosyal hayattaki mücadeleleriyle yoğun bir gayretin içerisindeler. Bu hususta Vekilimiz Hülya Nergis hanımın zatına ve diğer tüm hanım kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Vekil Nergis daha sonra Develili kadınlarla bir araya gelmek için Belediye binasından ayrıldı.

(SK)



04.04.2017 16:50:28 TSI

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