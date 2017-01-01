04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TED Elazığ Kolejinin resmi açılışı yapıldı

04 Nisan 2017 Salı, 16:45
TED Elazığ Kolejinin resmi açılışı yapıldı
TED Elazığ Kolejinin resmi açılışı yapıldı

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA)- TED Elazığ Koleji'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.
Türk Eğitim Derneği tarafından eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla bölgenin en büyük eğitim kampüsü niteliğini taşıyan TED Elazığ Kolejinin resmi açılış töreni yapıldı. Açılış törenine Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması ve küresel bir güç haline gelmesinin bilgi üretmekle gerçekleşeceğini aktaran Vali Murat Zorluoğlu," Bilindiği gibi ülkemiz petrol ve doğal gaz zenginliği olan bir ülke değildir. En büyük zenginliğimiz ve en güçlü yanımız şüphesiz genç ve dinamik nüfusumuzdur. İşte bu genç nüfusu dünyadaki dönüşümü takip edebilen demokrasi, adalet duygusu gelişmiş milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetiştirebilirsek ülkemiz 21'inci yüzyılda her bakımdan refahın yakalanabileceği bir ülke olacaktır. Açılışını yapacağımız bu güzel okulun Elazığ'a eğitim alanında değer katacağına ve burada yetişecek evlatlarımızın ülkemizin geleceğinde çok önemli görevler üstleneceğine yürekten inanıyorum "dedi.
Elazığ'da eğitim kalitesini yükseltecek, bir okulun açılışını yaptıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise " Elazığ son 3 yıl içerisinde yaşanabilir şehirlerarasında 49'uncu sıradan 19 uncu sıraya yükselmiş olan bir şehirdir. Hedefimiz 2023 yılında Elazığlımızı yaşanabilir şehirlerarasında ilk 10'un arasına sokmak. Bu mahiyette yaşanabilir şehir olabilmenin yollarından bir tanesi de şuanda açılışını yaptığımız katma değeri yüksek kuruluşların olmasıdır" diye konuştu.
Günümüzde savaşların silahla yapılmadığını ülkelerin güç değerlerinin sağlam bir nesil yetiştirmekle gerçekleşeceğini dile getiren TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu" Şüphesiz ki neslimizi yetiştirirken değerleri ve ilkeleri de yetiştireceksiniz değerleri olmayan toplumların bir geleceği yoktur. Eğer biz geleceğe sağlam adımlarla bakmak istiyorsak bir ülkede eğitime her şeyden fazla önem vermemiz gerekiyor. Biz eğitimdeki adaletsizlikleri ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz"şeklinde ifade etti.
Diğer katılımcıların da konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler de yer aldı. Daha sonra protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte kurdale keserek resmi açılışı gerçekleştirdi.
(HİV-Y)

04.04.2017 16:52:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kovancılar'da &quot;Ağacımla büyüyorum&quot; projesi
YEREL

KOVANCILAR'DA "AĞACIMLA BÜYÜYORUM" PROJESİ
Elazığ'da KOSGEB faiz desteği değerlendirildi
YEREL

ELAZIĞ'DA KOSGEB FAİZ DESTEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ
Elazığ'da 'Mühendislik Öğretiminde Kalite&quot; paneli düzenlendi
YEREL

ELAZIĞ'DA 'MÜHENDİSLİK ÖĞRETİMİNDE KALİTE" PANELİ DÜZENLENDİ
Elazığ'da belediyesinden fidan dikme etkinliği
YEREL

ELAZIĞ'DA BELEDİYESİNDEN FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele
YEREL

ELAZIĞ'DA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Elazığ'da 2 okul için protokol imzalandı
YEREL

ELAZIĞ'DA 2 OKUL İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Su ürünleri av yasağına balık ekmekle dikkat çekildi
YEREL

SU ÜRÜNLERİ AV YASAĞINA BALIK EKMEKLE DİKKAT ÇEKİLDİ
Elazığ'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' kutlandı
YEREL

ELAZIĞ'DA 'DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ' KUTLANDI
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi' projesi
YEREL

ELAZIĞ'DA 'HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ' PROJESİ
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI