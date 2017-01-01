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TED Elazığ Kolejinin resmi açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



ELAZIĞ (İHA)- TED Elazığ Koleji'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Türk Eğitim Derneği tarafından eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla bölgenin en büyük eğitim kampüsü niteliğini taşıyan TED Elazığ Kolejinin resmi açılış töreni yapıldı. Açılış törenine Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması ve küresel bir güç haline gelmesinin bilgi üretmekle gerçekleşeceğini aktaran Vali Murat Zorluoğlu," Bilindiği gibi ülkemiz petrol ve doğal gaz zenginliği olan bir ülke değildir. En büyük zenginliğimiz ve en güçlü yanımız şüphesiz genç ve dinamik nüfusumuzdur. İşte bu genç nüfusu dünyadaki dönüşümü takip edebilen demokrasi, adalet duygusu gelişmiş milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetiştirebilirsek ülkemiz 21'inci yüzyılda her bakımdan refahın yakalanabileceği bir ülke olacaktır. Açılışını yapacağımız bu güzel okulun Elazığ'a eğitim alanında değer katacağına ve burada yetişecek evlatlarımızın ülkemizin geleceğinde çok önemli görevler üstleneceğine yürekten inanıyorum "dedi.

Elazığ'da eğitim kalitesini yükseltecek, bir okulun açılışını yaptıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise " Elazığ son 3 yıl içerisinde yaşanabilir şehirlerarasında 49'uncu sıradan 19 uncu sıraya yükselmiş olan bir şehirdir. Hedefimiz 2023 yılında Elazığlımızı yaşanabilir şehirlerarasında ilk 10'un arasına sokmak. Bu mahiyette yaşanabilir şehir olabilmenin yollarından bir tanesi de şuanda açılışını yaptığımız katma değeri yüksek kuruluşların olmasıdır" diye konuştu.

Günümüzde savaşların silahla yapılmadığını ülkelerin güç değerlerinin sağlam bir nesil yetiştirmekle gerçekleşeceğini dile getiren TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu" Şüphesiz ki neslimizi yetiştirirken değerleri ve ilkeleri de yetiştireceksiniz değerleri olmayan toplumların bir geleceği yoktur. Eğer biz geleceğe sağlam adımlarla bakmak istiyorsak bir ülkede eğitime her şeyden fazla önem vermemiz gerekiyor. Biz eğitimdeki adaletsizlikleri ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz"şeklinde ifade etti.

Diğer katılımcıların da konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler de yer aldı. Daha sonra protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte kurdale keserek resmi açılışı gerçekleştirdi.

(HİV-Y)



04.04.2017 16:52:50 TSI

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