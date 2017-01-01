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Edirne İl Genel Meclisi yeni İl Encümenlerini seçti



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne İl Genel Meclisi Nisan ayı 2'inci birleşiminde Keşan'da yapımı devam eden hastane hakkında bilgi verilerek, İl Genel Meclisi İl Encümen üye seçimi gerçekleşti.

Edirne İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci toplantısı gerçekleşti. Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı raporunda Keşan'da yapılmakta olan Devlet Hastanesi hakkında bilgi verdi. Rapor sonrasında İl Genel Meclisi İl Encümen üyeleri seçimleri yapıldı.



"Başlama tarihi belli değil"

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı, Keşan'da yapılmakta olan Devlet Hastanesiyle ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda şunları söyledi. Çıkrıkçı, "Hastanenin yatak sayısı 150'dir. Fiziki yapının yüzde 79'sinin bitmesine rağmen yapıcı firma ile sorunlar yaşandı. Hizmete başlama tarihi belli değildir. Hastanenin B-Blok bölümünün Diş Polikliniğini ile Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi olarak kullanılması düşünülmektedir. Yeni hastanenin personel durumunda sorun olmayacağını, çevre düzenlenmesi ve kanalizasyon bağlantıları son aşamaya geldi. Keşan Aşağı Zaferiye Mahallesinden hastaneye direk ulaşılacak bir yol bulunmakta ve yolun genişleterek standartlara uygun halde yapılması Keşan Belediyesi tarafından gerçekleşecektir" dedi.



"İl Encümen üyeleri seçildi"

Okunan rapordan sonra, İl Genel Meclisi İl Encümen üyeleri seçimlerine geçildi. İl Encümen seçimleri için CHP'den Mehmet Uzun, Erol Açık Fedayi Işık, AK Parti'den Adnan Vural, Mehmet Gürpınar, Özcan Tosun, MHP'den ise Ahmet Durmaz, Zafer Bahsi ve Seçkin Yörük aday oldu. Seçimde toplam 28 oy kullanıldı. Toplam 17 oy alarak yeni İl Encümen üyesi CHP Süloğlu İl Genel Meclis üyesi Mehmet Uzun, CHP Enez İl Genel Meclis üyesi Erol Açık ve CHP Havsa İl Genel Meclis üyesi Fedayi Işık seçildi.

(AC-MEF-Y)



04.04.2017 16:54:08 TSI

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