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Ünlü şarkıcı Edis, Forum Erzurum'da coşkuyla karşılandı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, araç kampanyasının talihlisinin belirlendiği coşkulu bir organizasyona imza attı. Sevilen pop şarkıcısı Edis, gerçekleştirdiği mini konserinde Forum Erzurum ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı ve hayranlarına imza dağıttı.

1 Nisan'da Forum Erzurum'a konuk olan ünlü pop sanatçısı Edis, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Aynı gün Forum Erzurum'un düzenlediği Skoda Superb model araba kampanyasının talihlisi de noter huzurunda yapılan bir çekişle belirlendi. Talihli Uğur Ocak, Skoda Superb model aracının anahtarını sevilen şarkıcı Edis'den teslim aldı.

(ERZ-AT-Y)



04.04.2017 16:54:38 TSI

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