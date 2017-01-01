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Sebze Hali esnafına Cumhurbaşkanlığı sistemi anlatıldı

04 Nisan 2017 Salı, 16:49
Sebze Hali esnafına Cumhurbaşkanlığı sistemi anlatıldı
Sebze Hali esnafına Cumhurbaşkanlığı sistemi anlatıldı

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Sebze Hali esnafını ziyaret ederek anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bilgiler verdi.
Referandum sürecinde vatandaşı bilgilendiren AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ve beraberindeki heyet Sebze Hali esnafını ziyaret ederek referandum süreci ve yeni anayasa ile ilgili bilgi verdi.

Demokrasi tabana yayılacak
Milletvekili Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile istikrarsızlığın ortadan kalkacağına dikkati çekerek, "Siyaseti doğru ve işin ocağından gelen insanlar yaparsa çok daha iyi oluyor. Çünkü bu işin ehli insanlar yaşadıkları şeyleri toparlayarak siyasette değerlendiriyor. Bu çalışma şeklide topluma fayda sağlıyor. Geçmişte yaşanan olumsuz olaylardan dolayı demokrasimiz hep yara almış. Ancak Cumhurbaşkanlığı sisteminde durum değişecek, siyasetçiler hep halkın içerisinde olacak. Seçimde bir başka partinin milletvekiline oy veren vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde başka birini tercih ede bilecek. Yeni sistem demokrasiyi tabana daha çok yayacak. Tüm vatandaşlarımızın anayasa değişikliğini iyi anlaması gerekiyor. 18 maddenin ne getirdiğini iyi anlamak gerekiyor. Yeni sistemde çift başlılık ortadan kalkıyor. Koalisyon dönemi sona eriyor. Bu ülke koalisyonlar döneminden çok zarar görmüştür. Tüm bunların tekrar yaşanmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Bu nedenle yeni sistemin ülkemiz için daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

"Prangalardan kurtulmamız gerekiyor"
Gaziantep AK Parti Milletvekilli Abdulkadir Yüksel, "İnsanlarımızın daha iyi idare edilebilmesi, hak ve özgürlüklerinin teminat altına alına bilmesi için Cumhurbaşkanlığı sisteminin olması gerekiyor. Başkanlık sistemiyle ilgili sadece sağ görüşlü insanlar olumlu görüş bildirmiyor. Sol görüşlü birçok siyasetçi yazarda, Türkiye'nin mevcut sistem içerisinde sürekli krizlerle boğuştuğunu ve bu nedenle ilerleyemediğini söylemişler. Biz siyasi çizgimizden asla şaşmadık. Çünkü bizim siyasi çizgimiz millete hizmet üzerine kurulmuştur. Siyasetin asıl olanı da budur. Bu nedenle halkın üzerinden pranga vurmadığı, milletin iradesinin yok sayılmadığı dönemler açılsın istiyoruz. Bizim dünya milletleri içerisinde yer ala bilmemiz için koşmamız gerekiyor. Koşmamız içinde ayağımıza bağ olan zincirlerden kurtulmamız gerekiyor" dedi.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na yoğun ilgi
Gaziantep Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Derneği ziyaretinin ardından tek tek esnafı ziyaret eden heyet esnafın yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili merak ettiği soruları cevaplandırdı. Gezi sırasında esnaf Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.
(KU-SD-Y)

04.04.2017 16:54:58 TSI
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