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Larva ve kışlak mücadelesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, 14 Mart tarihinde başladığı ilaçlama çalışmalarına larva ve kışlak mücadelesi ile devam etti.

Geçtiğimiz hafta şehrin kanalizasyon hattı geçen tüm yerleşim yerlerinde özellikle kışlaklara yönelik gerçekleşen çalışmada özel makinelerle kanalizasyon hattına ilaç pompalanırken çalışmanın başarıya ulaşması için tüm şehirde ikinci kez ilaçlama yapıldı.

Ana arterler başta olmak üzere logar kapakları üzerinden yapılan çalışma ile kış böceklerinin önüne geçilmesi hedeflenen çalışmada yaz böceklerinin de larvalarının yok olması sağlandı. Dereler, sazlıklar, durgun su birikintileri, havuzlar, inşaat altlarında biriken sular ve kanallar ile larva üremesi muhtelif yerlerde de ilaçlama çalışmalarına devam eden Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim tarihine kadar düzenli aralıklarla kontroller yaparak ilaçlamaları sürdürecek.

(YG-MEF-Y)



04.04.2017 16:55:02 TSI

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