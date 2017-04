YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Deniz Türkali: "Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali hiç bitmesin"

Deniz Türkali: "Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali hiç bitmesin"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Sanatçı Deniz Türkali, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin bir vefa örneği olduğunu ve geleceğin sinemacıların yetişmesi açısından Atıf Yılmaz'a verilmiş büyük bir ödül olduğunu belirterek, "Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali hiç bitmesin" dedi.

Mersinli ünlü Yönetmen Atıf Yılmaz anısına 6 yıl önce başlayan Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin Jüri Üyesi, Oyuncu ve Yılmaz'ın Eşi Deniz Türkali, usta yönetmenin doğduğu kentte yapılan festivalin uzun yıllar devam etmesini istedi. Altı yıl önce Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması adıyla başlayan proje kendisine sunulduğunda hissettiklerini paylaşan Türkali, "Önce sevinç ve vefa duygusunun hala bazı insanlarda var olduğunu görmenin sevinci ve mutluluğunu hissettim. Festivalin bu yıl 6'ncısı gerçekleşiyor. Geleceğin sinemacılarının yetişmesinde eğer katkısı olacaksa ki, bunda hiç kuşkum yok, Atıf Yılmaz'a verilmiş büyük bir ödül olacaktır. Genç sinemacılara yol açmak, onları desteklemek bu festival kadar Atıf Yılmaz'ın da büyük arzusu oldu. Festivale katılanların her yıl nitelik olarak da artmasından büyük bir sevinç duymaktayım" diye konuştu.

"Atıf gibi ben de genç sinemacı arkadaşlarıma ve yaptıkları işlere çok güveniyorum"

Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması finalistlerinin uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönmelerini ve kamuoyunda "Cannes'a giden yol" olarak gösterilmeye başlanmasını da değerlendiren Türkali, "Festivali düzenleyenlerin titizliğini, işe nasıl sahip çıktıklarını görünce bu başarılara şaşırmamak gerekir. Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması'nın daha ilk yılında birinci olan Rezan Yeşilbaş'ın 'Sessiz' filminin Cannes Film Festivali En İyi Kısa Film ödülünü alması muazzam bir olay. Sonrasında Derya Durmaz'ın 'Ziazan' filmi, Diversity in Cannes Kısa Film Yarışması'nda Jüri Ödülü ve İzleyici Ödülü'nü aldı. Daha nice ödül sahibi ve finalistimiz uluslararası yarışmalarda ödül kazandı. Bu, Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması'nın verdiği kararların ne denli önemli olduğunun kanıtı. Bu başarıyı elbette bekliyordum, çünkü Atıf gibi ben de genç sinemacı arkadaşlarıma ve yaptıkları işlere çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Türkali, Atıf Yılmaz'ın adının doğduğu kent Mersin'de sinemayla birlikte anılıyor olması ve sinemacıların bu kentte buluşması ile ilgili ise şunları söyledi: "Mersin vefa kenti. Atıf Yılmaz adının böylesi bir festivalde anılması benim için çok özel. Forum Mersin'de düzenlenen bu harika festivali her geçen yıl daha iyiye ve güzele götürme çabasını gösterenlere, katılan genç arkadaşlara, bütün jüri üyelerine, kendim ve Atıf Yılmaz adına çok teşekkür ediyorum. Mersin'de yapılan bu festival uzun yıllar devam etsin, hiç bitmesin. Türk ve dünya sineması bu genç yetenekleri Mersin'den yayılan bu sinema sevgisiyle tanımaya devam etsin."

(KYM-Y)



04.04.2017 16:55:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER