Başkan Çelik: "16 Nisan'da milletimizin vereceği her karara saygı duyuyoruz"

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve yönetimini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı. Başkan Çelik 16 Nisan'da millet ne karar verirse versin çıkacak sonuca saygılı olduklarını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve yönetimini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İlçe Başkanı Ahmet Tonguç'a yaptıkları ziyaret nedeni ile teşekkür eden Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı, "Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi olarak bugün sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her zaman için Şehzadeler Belediyesi olarak değerli başkanımız desteklerini görüyoruz. Tüm yönetimimiz ve Manisa kadınları olarak Ömer Faruk Çelik Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi olarak sayenizde derneğimizin birçok ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diyerek Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e vermiş olduğu destekler nedeni ile teşekkür etti.



"Kadınlarımızın her zaman yanındayız"

AK Parti Şehzadeler teşkilatı olarak kadınların hakları ve çalışmaları konusunda destek olduklarını ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, "Sizlerle yaptığımız tanışma esnasında her birinizin soy isimlerinden ya eşleriniz ya akrabalarınızı mutlaka tanıdığımızı gördük. Bugün burada 'Her başarılı erkeğin arkasında, başarılı bir kadın vardır' sözünün ne denli gerçek olduğunu gördük. Gerek Belediyemiz gerekse AK Parti Şehzadeler teşkilatı olarak her zaman sizlerin destekçiniziz. Hükümetimiz nezdinde bizlerin yapabileceği bir şey olursa her zaman yanınızda olacağız. Belediye Başkanımız da her noktada sizlerle bir arada destekçiniz. Mübeccel ablamız gerçekten de bizler için her zaman görmekten büyük mutluluk duyduğumuz bir büyüğümüz. Görmeyince de özlediğimiz bir ablamızdır" dedi.



"Evet diyen de hayır diyen de bizim vatandaşımızdır"

16 Nisan halk oylamasında çıkacak her türlü karara saygılı olunması gerektiğinin altını çizen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şunları söyledi:

"Türk Kadınlar Konseyi olarak çok başarılı işlere imzalar atıyorlar. Şehzadeler Belediyesi olarak bizde kurulduğumuz günden beri kendilerinin her zaman destekçisi olduk. Yasalar ve imkanlar ölçüsünde bugüne kadar elimizden gelen her türlü desteği kendilerine sağladık. Belediyelerin bir gözüken hizmetleri vardır bir de gözükmeyen bazı hizmetleri vardır. Bunların bazıları da böyle sivil toplum kuruluşlarımıza destek vermektir. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak bunları elimizden geldiğince yerine getirmektir. Hepimizin bildiği gibi 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bir halk oylaması yapılacak. Yapılacak olan oylama bir siyasi parti seçimi değildir. Bu halk oylamasında Türkiye nasıl bir yönetim sistemi ile yönetilsin bunun kararını vereceğiz. 16 Nisan'da oylanacak olan 18 maddenin özü; Türkiye'de kalıcı bir istikrar olsun, halkın yarıdan fazlasının seçtiği bu ülkeyi yönetsin, tüm siyasi partiler mecliste en iyi şekilde temsil edilsin ve milletvekilleri de mecliste asli görevlerini yaparak yasama ve denetim görevlerini yerine getirsin. Türkiye düşmanı tüm terör örgütlerini destekleyen ve bizim zenginleşmemizi istemeyenlerin hayır için aleni kampanya yürütmeleri bile bu sistemin Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi ne kadar sağlıklı bir sistem olduğunun en önemli göstergesidir. Ancak hayır diyen de evet diyen de bizim vatandaşımızdır. Herkes bizim kardeşimizdir. Milletimiz ne derse başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin kararına sonuna kadar saygı duyuyoruz."

04.04.2017 16:56:14 TSI

