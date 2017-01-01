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Başdanışman İnanç'tan Belediyespor'un yeni yönetime ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Van Büyükşehir Belediyespor'un yeni yönetim kuruluna 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyespor'un yeni seçilen yönetim kuruluna ziyaretler sürüyor. Referandum çalışmaları için Van'da bulunan Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, kulübü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Abdullah Çalım tarafından karşılanan İnanç, tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yeni yönetim kurulunu tebrik eden Adnan İnanç, başarıyı yakalama adına kulübe her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Kulüp Başkanı Abdullah Çalım ise, Adnan İnanç'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek, tüm branşlarda başarıyı yakalamak için mücadele edeceklerini söyledi.

Yaklaşık bir saat kadar süren ziyaretin ardından Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç tesislerden ayrıldı.

(MSA-Y)



04.04.2017 16:56:39 TSI

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