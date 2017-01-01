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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SASKİ, vatandaşlara su kalitesini anlık olarak izleme imkanı sunuyor

04 Nisan 2017 Salı, 16:50
SASKİ, vatandaşlara su kalitesini anlık olarak izleme imkanı sunuyor
SASKİ, vatandaşlara su kalitesini anlık olarak izleme imkanı sunuyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hizmete aldığı yeni uygulama ile vatandaşlara su kalitesini anlık olarak izleme imkanı sunuyor. SASKİ, web sitesi üzerinden suyun en önemli kalite göstergelerinden biri olan Ph değerinin anlık olarak takibini sağlıyor.
SASKİ, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik yatırımlar, dev altyapı projeleri ve kurulan ileri teknoloji arıtma tesisleri ile Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu Sakaryalıların musluklarına ulaştırıyor. Sapanca Gölü'nün korunması için 120 milyon liranın üzerindeki yatırım ve 6 adet ileri teknoloji ile donatılmış içme suyu arıtma tesisi ile kaynağından alınan sular arıtarak dev isale hatları ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Sapanca Gölü ve gölden temin edilen su, tüm değerleriyle musluklara ulaşana kadar anlık olarak takip ediliyor. Gebze Teknik Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre Sakarya'da musluklara ulaşan su, Türkiye'deki Büyükşehirler içerisinde dünya ortalamasının çok üstünde ve en sağlıklı sulardan biri olduğu tespit edildi.
SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cemal Babalıoğlu, "Kurum olarak en önemli önceliğimiz vatandaşlarımıza sağlıklı ve bol içmesuyu ulaştırmaktır. İçmesuyuna yaptığımız önemli yatırımlar, inşa ettiğimiz ileri teknoloji arıtma tesisleri ve hayata geçirdiğimiz alternatif içmesuyu kaynağı projeleri ile musluklarından su içilebilen nadir şehirlerdeniz. Kaynağından vatandaşlarımızın musluklarına ulaşana dek suyun tüm değerlerini ve aşamalarını 24 saat izliyoruz. Dünyanın en kaliteli içmesularından birini vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırıyoruz" dedi.
Yeni uygulama ile vatandaşların su kalitesini anlık olarak izleyebileceklerini belirten Babalıoğlu, "Su kalitesi bakımından özellikle mineral ve ph değeri çok yüksek. Sık sık yapılan incelemeler ve web sitemiz üzerinden yayınladığınız su analiz raporları bunun en büyük göstergesi. Şimdi de web sitemiz (http://www.sakarya-saski.gov.tr) üzerinden suyun en önemli kalite göstergelerinden biri olan Ph değerini yeni bir uygulama ile anlık olarak veriyoruz. Bu değerin dünya standardı 6,5 - 8,5 aralığındadır. Vatandaşlarımız istedikleri her an musluklarından akan suyun kalitesini web sitemize girerek öğrenebilirler. SASKİ olarak vatandaşlarımızın musluklarından güvenle içebilecekleri suyu ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
(BCT-İÇ)

04.04.2017 16:56:43 TSI
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