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Alparslan Türkeş ölümünün 20. yılında dualarla anıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş, ölümünün 20. yılında Adıyaman'da okutulan mevlit ile anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Yenipınar Camii'nde düzenlenen mevlidi şerife çok sayıda kişi katıldı. MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat ve ülkücülerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

İkindi Namazı öncesinde okunan mevlitte Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunurken dualar edildi.

MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş'i 20. Yılında andıklarını belirterek, "Dünya Türklerinin Başbuğu Alparslar Türkeş'in ölümünün 20. yılı münasebetiyle mevlit okuttuk. Başbuğumuz bundan 20 yıl evvel aramızdan ayrıldı ama biz ülkücüler onun yolundan gidiyoruz. Dünya döndükçe ülkücüler onun yolunda devam edecektir. Alparslan Türkeş ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Cami çıkışında cemaate tatlı ikramında bulunuldu.

(AHM)



04.04.2017 16:56:51 TSI

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