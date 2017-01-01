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Tevfik Lav vefatının 13'üncü yılında anıldı



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa'nın yetiştirdiği Türk futbolunun başarılı teknik direktörlerinden Tevfik Lav için ölümünün 13'üncü yılı dolayısıyla lokma hayrı yapıldı.

Yakın dostu Servet Bedir tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Elmalı, Kulüp Müdürü Alparslan Kaya, Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, teknik direktör Reha Erginer, spor camiasından Kazım Akgün, İsmail Özünal, Eser Evin, Tansu Yanık ve belediyespor kulübü personeli katıldı. Başkan Vekili Güzgülü, Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, lokma hayrının kabul olmasını temenni etti. Merhum teknik direktör Tevfik Lav, 5 Nisan 2004 yılında ailesini görmek için Konya'dan Manisa'ya giderken yolda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti.

(ÖND-Y)



04.04.2017 16:57:08 TSI

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