YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Orhan Kırcalı ve Başkan Togar 'evet' turunda

Orhan Kırcalı ve Başkan Togar 'evet' turunda



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, referandum çalışmaları kapsamında Tekkeköy'deki muhtarlar derneği ziyaretlerinin ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Teşkilatı'nın referandum programı çerçevesinde iki muhtarlar derneği ile ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum ile ilgili bilgilendirme yapan Milletvekili Orhan Kırcalı ile Başkan Togar, 'daha güçlü ve bölgede söz sahibi bir Türkiye için neden evet denilmesi' gerektiğini anlatarak destek istediler.



Milletvekili Kırcalı: "Yeni sistem istikrarı garanti ediyor"

Yeni sistemde halkın temsil gücünün artacağına vurgu yapan Milletvekili Orhan Kırcalı, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Meclisimizin ve milletvekillerimizin güç kazandığı bir sistem olacak. Yine bu sistem ile istikrar kalıcı hale geliyor. Hükümetler tasarı gönderemeyecek. Kanunlarla ilgili her şey Meclis kontrolünde olacak. Meclis ilk defa HSKY'ya üye seçecek. Hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis'e seçimleri yenileme imkanı verilecek. Daha önceki yıllarda hükümetlerin ömrü 1,5 yıl idi. Devamlı hükümet değişen bir ülkede istikrar olması mümkün değildi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2023, 2053, 2071 gibi uzak hedefler belirlenmeye başladı. İşte istikrarın devamı, yatırımların devamı ve güçlü bir Türkiye için Evet demeliyiz ve evet için çalışmalıyız" dedi.



Başkan Togar: "Güçlü ve bölgede söz sahibi Türkiye için Evet diyeceğiz"

Ülkenin siyasi ve ekonomik krizler yaşamaması için, darbelerin ülkenin kaderi olmaması için 'evet' denilmesi gerektiğini anlatan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, "Bizlerin şahit olduğu darbe teşebbüslerine çocuklarımızın mecbur olmaması, birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesi için, ekonomik buhranların bir daha yaşanmaması için evet diyoruz. 1960'dan bu yana Türkiye'nin siyasi tarihine bir bakın. Bir yıllık, iki yıllık, altı aylık hükümetler olmuş. AK Parti iktidarı öncesi neredeyse iki senede bir hükümet değişmiş. Koalisyon hükümetleri aralarındaki anlaşmazlıklar yüzünden ekonomik krizler ile istikrarsızlıklar yaşanmış. İstikrarın olmadığı yerde büyüme olmaz. Ekonomik gelişme olmaz. Yatırım olmaz. Özgürlük olmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi özgürlük alanlarını da genişletecek. Çünkü istikrar olursa özgür bir ülke oluruz. Bizlerde daha özgür ve bölgede söz sahibi güçlü bir Türkiye için çalışacağız ve güçlü bir sesle Tekkeköy olarak evet diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ardından AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kıcalı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Başkanı Yusuf Güngör ve ilçe teşkilatı ilçede yapımı devam eden kız ve erkek imam hatip Anadolu lisesi ile öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldılar.

(SAM-SLH-Y)



04.04.2017 16:58:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER