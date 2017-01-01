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Erzincan da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da bonzai ve esrar satıcısı 1 kişi yakalanarak, tutuklandı.

Erzincan ve Refahiye ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında esrar ve bonzai satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, fişek tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş bonzai ve esrar maddeleriyle yakalanarak, TCK/188(Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan adli makamlara sevk edildiler.

Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında ise mahkemece adli kontrol kararı uygulandı.

(AA-AT-Y)



04.04.2017 16:58:19 TSI

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