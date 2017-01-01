Erzincan da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
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Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da bonzai ve esrar satıcısı 1 kişi yakalanarak, tutuklandı.
Erzincan ve Refahiye ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında esrar ve bonzai satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, fişek tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş bonzai ve esrar maddeleriyle yakalanarak, TCK/188(Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan adli makamlara sevk edildiler.
Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında ise mahkemece adli kontrol kararı uygulandı.
(AA-AT-Y)
04.04.2017 16:58:19 TSI
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