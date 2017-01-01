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Dursun Ali Erzincanlı, Başkan Alemdar'ın konuğu oldu



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SAKARYA (İHA) - Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle sevenlerine şiir ziyafeti sunmak için Serdivan'a gelen Dursun Ali Erzincanlı, program öncesi Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın konuğu oldu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sanatçı Erzinzanlı'nın anlamlı ve duygu yüklü şiirlerinin yanı sıra güçlü yorumlarını da ilgiyle ve beğeniyle yakından takip ettiklerini belirtti. Başkan Alemdar, Dursun Ali Erzincanlı'nın 15 Temmuz gecesi 30 kurşunla şehit edilen Astsubay Ömer Halis Demir için yazdığı '30 Kuş' şiirinin o karanlık geceye ışık tuttuğunu ifade ederek yaşananların hafızalarda tazeliğini koruması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir eser olduğunun altını çizdi.

Şiirin aslında o gece kendiliğinden oluştuğunu ve sadece yaşananları kelimelere döktüğünü belirten Erzincanlı, "Bu millet en büyük darbeyi kardeş bildiği hainlerden yedi. Allah-u Teala bu milletin bir daha böyle acılar yaşamasını nasip etmesin" dedi. Belediye hizmet binası ile kültür ve kongre merkezini çok beğendiğini de ifade eden Dursun Ali Erzincanlı, dışarıdan bakılınca kemerli mimarisinin insanlara kucak açan estetik bir görünümü olduğunu, içeride ise şeffaf çalışma alanları ve geniş koridorları ile insanı ferahlatan bir mekan olduğunu belirtti.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Alemdar'a teşekkür eden Dursun Ali Erzincanlı, huzurla ve sağlıkla güzel çalışmalara imza atma temennisinde bulunarak, başarılar diledi. Ayrıca, Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kredi Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy da yer aldı.

(BCT-İÇ)



04.04.2017 17:00:56 TSI

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