04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dursun Ali Erzincanlı, Başkan Alemdar'ın konuğu oldu

04 Nisan 2017 Salı, 16:53
Dursun Ali Erzincanlı, Başkan Alemdar'ın konuğu oldu
Dursun Ali Erzincanlı, Başkan Alemdar'ın konuğu oldu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle sevenlerine şiir ziyafeti sunmak için Serdivan'a gelen Dursun Ali Erzincanlı, program öncesi Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın konuğu oldu.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sanatçı Erzinzanlı'nın anlamlı ve duygu yüklü şiirlerinin yanı sıra güçlü yorumlarını da ilgiyle ve beğeniyle yakından takip ettiklerini belirtti. Başkan Alemdar, Dursun Ali Erzincanlı'nın 15 Temmuz gecesi 30 kurşunla şehit edilen Astsubay Ömer Halis Demir için yazdığı '30 Kuş' şiirinin o karanlık geceye ışık tuttuğunu ifade ederek yaşananların hafızalarda tazeliğini koruması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir eser olduğunun altını çizdi.
Şiirin aslında o gece kendiliğinden oluştuğunu ve sadece yaşananları kelimelere döktüğünü belirten Erzincanlı, "Bu millet en büyük darbeyi kardeş bildiği hainlerden yedi. Allah-u Teala bu milletin bir daha böyle acılar yaşamasını nasip etmesin" dedi. Belediye hizmet binası ile kültür ve kongre merkezini çok beğendiğini de ifade eden Dursun Ali Erzincanlı, dışarıdan bakılınca kemerli mimarisinin insanlara kucak açan estetik bir görünümü olduğunu, içeride ise şeffaf çalışma alanları ve geniş koridorları ile insanı ferahlatan bir mekan olduğunu belirtti.
Misafirperverliğinden dolayı Başkan Alemdar'a teşekkür eden Dursun Ali Erzincanlı, huzurla ve sağlıkla güzel çalışmalara imza atma temennisinde bulunarak, başarılar diledi. Ayrıca, Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kredi Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy da yer aldı.
(BCT-İÇ)

04.04.2017 17:00:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Sakarya'da hayırsever iş adamından eğitime destek
YEREL

SAKARYA'DA HAYIRSEVER İŞ ADAMINDAN EĞİTİME DESTEK
'Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi
YEREL

'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ NE GETİRİYOR' KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
SASKİ, vatandaşlara su kalitesini anlık olarak izleme imkanı sunuyor
YEREL

SASKİ, VATANDAŞLARA SU KALİTESİNİ ANLIK OLARAK İZLEME İMKANI SUNUYOR
Sakarya'daki bıçaklı kavga
YEREL

SAKARYA'DAKİ BIÇAKLI KAVGA
&quot;Genelkurmaydan gelen bildiriyi askeri kalkışma olarak yorumlamadım&quot;
YEREL

"GENELKURMAYDAN GELEN BİLDİRİYİ ASKERİ KALKIŞMA OLARAK YORUMLAMADIM"
Sapanca'da fırınlar denetleniyor
YEREL

SAPANCA'DA FIRINLAR DENETLENİYOR
Büyükşehir Zabıtasından bisiklet uygulaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN BİSİKLET UYGULAMASI
'Gönül Telimizi Titreten Nağmeler' konseri SAÜ'de
YEREL

'GÖNÜL TELİMİZİ TİTRETEN NAĞMELER' KONSERİ SAÜ'DE
'Bir Selfie'de Kan Ver' isimli proje Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek
YEREL

'BİR SELFİE'DE KAN VER' İSİMLİ PROJE KENAN SOFUOĞLU'NUN KATILIMIYLA DÜZENLENECEK
Sakarya Teknokent CeBIT'e katıldı
YEREL

SAKARYA TEKNOKENT CEBIT'E KATILDI
SAKRAD üyesi telsizcilerden büyük başarı
YEREL

SAKRAD ÜYESİ TELSİZCİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Tartıştığı kocasını bıçakladı
YEREL

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLADI
Serdivan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adaptto Girişim Atölyesinde iş başvuruları alınmaya başlandı
YEREL

ADAPTTO GİRİŞİM ATÖLYESİNDE İŞ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI
SASKİ Sapanca Gölünü 24 saat izliyor
YEREL

SASKİ SAPANCA GÖLÜNÜ 24 SAAT İZLİYOR
Mart ayında ihracatta Sakarya'dan yüzde 214'lük artış
YEREL

MART AYINDA İHRACATTA SAKARYA'DAN YÜZDE 214'LÜK ARTIŞ
Akçay Barajı'nda sona doğru
YEREL

AKÇAY BARAJI'NDA SONA DOĞRU

Adatıp Hastanesinden, Sakarya Otizmle Yaşam Derneğine ziyaret
YEREL

ADATIP HASTANESİNDEN, SAKARYA OTİZMLE YAŞAM DERNEĞİNE ZİYARET
Sakaryalı gaziler adaletin tecellisini bekliyor
YEREL

SAKARYALI GAZİLER ADALETİN TECELLİSİNİ BEKLİYOR

SASKİ'de Masa Tenisi turnuvası
YEREL

SASKİ'DE MASA TENİSİ TURNUVASI