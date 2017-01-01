04 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Odunpazarı Belediyesi, gerçekleştirdiği, devam eden çalışmaları ve projelerini anlatmaya devam ...

04 Nisan 2017 Salı, 16:53
Odunpazarı Belediyesi, gerçekleştirdiği, devam eden çalışmaları ve projelerini anlatmaya devam ediyor
Odunpazarı Belediyesi, gerçekleştirdiği, devam eden çalışmaları ve projelerini anlatmaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi,3 yılda gerçekleştirdiği, devam eden çalışmaları ve hayata geçireceği projelerini "Odunpazarı Belediyesi'nin 1100 Günü" sloganıyla anlatmaya devam ediyor.
Espark Alışveriş Merkezinde oluşturduğu etkinlik alanında; etkinliğin üçüncü gününde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ve faaliyetler vatandaşlara anlatıldı. İlaçlama, dezenfeksiyon, geçici hayvan barınağı faaliyetleri, güvercin köy, arı köy, solucan gübresi üretim tesisi ve meyve bahçeleri ile alternatif gelir projeleri büyük ilgi gördü. Etkinlik alanında ayrıca kovan tipleri ve arıcılıkla ilgili verilen bilgiler vatandaşlar tarafından merakla incelendi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün standını vatandaşların yanı sıra Eskişehir Güvercin Severler Derneği, Odunpazarı 2 Eylül İzci Grubu, Eskişehir Bal Üreticileri Birliği, Kovan Üreticileri Derneği, Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği ziyaret etti. Bu dernek ve birlikler, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte vatandaşlara bilgi verdiler.
(İHA-MET-Y)

04.04.2017 17:01:06 TSI
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