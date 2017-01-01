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Vali İsmail Ustaoğlu, Çatıksuspor şampiyonluk pastasını kesti



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Çatıksu Köyü'nü ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak Bayburt'u temsil etmeye hak kazanan Çatıksu Spor yöneticileri ve Çatıksu Köyü sakinleriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, şampiyonluk pastasını kesti.

Vali İsmail Ustaoğlu'nu Çatıksu Köyü'nde Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Çatıksu Köyü Muhtarı Halit Emre ve köy sakinleri karşıladı. Köy odasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, Çatıksu Köyü Muhtarı Halit Emre'den bilgi aldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Aydıntepe İlçe Stadında oynanan maçta Bayburt Grup Özel İdare Spor'la karşılaşan ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak BAL Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Çatıksu Spor'a başarılar dileyen Vali İsmail Ustaoğlu, "Böylesi sportif başarılar ilimiz açısından önemli. Çatıksu Sporlu oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu köyümüzden çıkan takım Bal Ligi'nde şampiyon oldu. Demek ki inanınca başarılı olunuyormuş. Anladığım kadarıyla bu sonuç yaşlısından gencine tüm köy sakinlerimizin inanmasıyla elde edilmiş bir başarı. Tekrar oyuncularımızı ve köy sakinlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu ayrıca köye yapılması planlanan kapalı çim saha projesinin de yatırım programına alındığını bildirerek, "Yapılacak kapalı çim saha, hem buradaki gençlerimizin sportif çalışmalarına hem de yeni gençlerimizin yetişmesi noktasında güzel bir destek olacak." diye konuştu.

Çatıksu Spor Teknik Direktörü Sinan Altınay ise lig başlangıcında puan durumunda geride olmalarına rağmen kalan maçları galibiyetle tamamlayıp şampiyon olacaklarına inandıklarını ve 8 maçlık galibiyet serisiyle ligi şampiyon olarak tamamladıklarını söyledi. Oyuncu kadrosunun çoğunlukla öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Altınay'a, Vali İsmail Ustaoğlu tebriklerini bildirerek destek sözü verdi.

Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Belediye Başkanı Mete Memiş, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

(YY-AT-Y)



04.04.2017 17:01:25 TSI

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