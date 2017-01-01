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OKA ve Çorum OSB'den kalifiye iş gücüne destek



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ÇORUM (İHA) - Çorum Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürü Yaşar Şahin ve OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, "TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında eğitim gören kursiyerlerini ziyaret etti.

Eğitimci ve kursiyerler ile bir araya gelen Şahin ve Yalçın çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje hakkında bilgi veren tasarım eğitmeni Gülay Gamze Güven, proje ile TR83 Bölgesi'nde bulunan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta endüstriyel tasarım alanında kalifiye ara eleman yetiştirmek yoluyla genç istihdamının artırılarak, genç işsizlik oranının azaltılması böylece genç istihdamını destekleyerek gençlerin işsizlik oranını düşürmek için daha çok kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Endüstriyel tasarımın tüketici ihtiyaçları ve problemlerine yönelik, estetik, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli kriterleri gözeterek yeni ve güncel ürünleri tasarlamak olduğunu dile getiren Güven, "Türkiye'nin kalkınma hamlesinde endüstriye yönelmesi ve katma değer oluşturacak ürün tasarımlarının artması son derece önemlidir. Zira rekabetin hızla arttığı ve teknolojinin baş döndüren bir hızla değiştiği günümüzde endüstriye yönelik üretimde fark oluşturabilmek için malzeme, biçim işleme mekanizmaları, renk doku ve grafik düzenlemeleri görsel bir duyarlılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve proje ortağı Çorum OSB Müdürlüğü, endüstriyel tasarım alanında fark oluşturacak genç tasarımcıların ve bu alanda istihdam edilecek ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla projeyi uygulamaktadır" dedi.

(MMY-BÖ)



04.04.2017 17:03:41 TSI

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