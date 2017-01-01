04 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Valilikten dolandırıcılık uyarısı

04 Nisan 2017 Salı, 16:56
Valilikten dolandırıcılık uyarısı

MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği tarafından yapılan uyarıda vali, vali yardımcıları veya birim müdürlerinin adı kullanılarak, dolandırıcılık yapıldığı belirtilerek, vatandaşları bu tür dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları istendi.
Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcıların vali, vali yardımcıları veya birim müdürlerinin adını kullandığı belirtilerek, "Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, İlimizde ve İlimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız, valilik makamı, vali yardımcıları ve valilikteki birim müdürleri adına aranarak değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle İlimiz ve İlimiz dışındaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, vali, vali yardımcıları veya birim müdürlerinin adı kullanarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik makamına veya Emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri rica olunur. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
(MT-SD-Y)

04.04.2017 17:04:44 TSI
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