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Bingöl'de öğrenciler, sokak hayvanları besledi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de öğrenciler, düzenlenen etkinlikte sokak hayvanlarını besledi.

Bingöl Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü tarafından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. 'Bir kap su, bir kap yemek' sloganıyla Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, sokak hayvanlarını besleyerek duyarlılık gösterdi.

Bu dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığını belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi , diğer bütün canlıların en az insanlar kadar yaşam haklar olduğunu söyledi.

Bazı canlıların yaşamak için insanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Barakazi," Bilhassa sokak hayvanları yaşamlarını sürdürebilmek için insanlara daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sokak hayvanlarına şefkat ve özen gösterilmesi gerekiyor. Onlara yardım edilmesi ve sokak hayvanlarının hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Sıcağa, soğuğa maruz kalan hayvanlara yardım elinin uzatılması gerekiyor. Sokak hayvanları için müsait yerlere bir kap su, bir kap yiyecek bırakılması onlara yapılacak en iyi yardımdır"dedi.

Sokak hayvanlarına sahip çıkılması yönünde çağrıda bulunan Barakazi, belediye olarak göreve başladıkları günlerde ihtiyaç haline gelmiş olan sokak hayvanları için geçici hayvan bakımevi çalışmalarına hız vererek tesisi tamamlayıp işler bir hala getirdiklerini kaydetti.

(YA-HİV-Y)



04.04.2017 17:04:49 TSI

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