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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Tahmazoğlu'ndan Avukatlar gününü kutlama

04 Nisan 2017 Salı, 17:01
Tahmazoğlu'ndan Avukatlar gününü kutlama
Tahmazoğlu'ndan Avukatlar gününü kutlama

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayarak, avukatların hukuk sistemi içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutladı. Tahmazoğlu, "Türkiye'yi demokrasi ve insan hakları bakımından çağdaş bir ülke haline getirme yolunda çaba gösteren hükumetimiz, bu çaba doğrultusunda birçok reformları gerçekleştirirken, yargı sisteminin de sorunlarını, hizmet standartlarını ve fiziki ihtiyaçlarını iyileştirmek ve çağa uygun hale getirmek adına önemli adımlar atmıştır. Avukatlarımız, hakların korunmasında, adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Hukuk sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan avukatlık mesleğinin, adaletin tecellisi ve tesisi hususunda sağladığı katkıların son derece önemli ve göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür" dedi.
(KU-SD-Y)

04.04.2017 17:09:06 TSI
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