YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da 'Mühendislik Öğretiminde Kalite" paneli düzenlendi

Elazığ'da 'Mühendislik Öğretiminde Kalite" paneli düzenlendi



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da "Mühendislik Öğretiminde Kalite" paneli ile bölüm öğrencileri bilgilendirildi.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin 50. kuruluş yılı münasebetiyle "Mühendislik Öğretiminde Kalite" konulu panel düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde yapılan panele, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Mühendislik Fakültelerinin ilk 10'da olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi olarak mühendislik alanında belli bir kalite düzeyini yakaladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

Panelistlerden Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Erbil Payzın, Hannover Teknik Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Şevki Hoşağası, HAVELSAN AŞ.'den Elektrik-Elektronik Mühendisi Mehmet Özgür Karahan ve GÜLSAN Şirketler Grubu Koordinatörü İnşaat Mühendisi Altok Kurşun, mühendislik alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Panel sonunda katılımcılara Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci tarafından plaket verildi.

(CK-HİV-Y)



04.04.2017 17:10:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER