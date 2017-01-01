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Elazığ'da 'Mühendislik Öğretiminde Kalite" paneli düzenlendi

04 Nisan 2017 Salı, 17:03
Elazığ'da 'Mühendislik Öğretiminde Kalite" paneli düzenlendi
Elazığ'da 'Mühendislik Öğretiminde Kalite" paneli düzenlendi

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da "Mühendislik Öğretiminde Kalite" paneli ile bölüm öğrencileri bilgilendirildi.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin 50. kuruluş yılı münasebetiyle "Mühendislik Öğretiminde Kalite" konulu panel düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde yapılan panele, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Mühendislik Fakültelerinin ilk 10'da olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi olarak mühendislik alanında belli bir kalite düzeyini yakaladıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.
Panelistlerden Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Erbil Payzın, Hannover Teknik Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Şevki Hoşağası, HAVELSAN AŞ.'den Elektrik-Elektronik Mühendisi Mehmet Özgür Karahan ve GÜLSAN Şirketler Grubu Koordinatörü İnşaat Mühendisi Altok Kurşun, mühendislik alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Panel sonunda katılımcılara Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci tarafından plaket verildi.
(CK-HİV-Y)

04.04.2017 17:10:17 TSI
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