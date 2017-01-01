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Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk umudunu koruyor

- Kulüp Başkan Vekili Şahin Özer: "İşimizin Karaköprü'den daha zor olduğu aşikar"



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyespor BAL liginde şampiyonlu umudunu koruyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden ve ligin son haftasına ikinci sırada giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da pazar günü gözler Malatya'da, kulaklar Şanlıurfa'da olacak. Mavi beyazlı takımın başkan vekili Şahin Özer yaptığı açıklamada, "Ligin son haftasında çok önemli iki maç oynanacak. Bu maçlar sonucunda biz ya da Şanlıurfa Karaköprü takımı grubu 1. sırada tamamlayacak. İnşallah her iki maçta da Malatya'ya yarayacak sonuçlar ortaya çıkar" dedi.

"İnşallah kazanan Malatya olur"

Özer, yaptığı değerlendirmede, BAL'da ligin son haftasına Karaköprü ve Malatya takımlarının damga vuracağını belirterek, "Bu sezon Pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. Son haftaya girilirken Karaköprü ve Malatya Yeşilyurt birincilik için avantajlı görünüyor. Tabi Karaköprü takımı bizden daha avantajlı çünkü onlara galibiyet yetiyor. Biz ise galip gelip, Karaköprü'nün puan kaybetmesini bekleyeceğiz. En büyük beklentimiz bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi'nin oradan puan çıkarması. Tabi futbol böyle bir oyun. Malatya futbolu adına önemli bir haftaya hazırlanıyoruz. Elbette ki çok istiyoruz şampiyonluğu ancak bu işler biraz da kader kısmet işi. Eğer varsa kaderimizde olur. İki ilin 4 takımı aralarında oynayacağı maçlarla şampiyonu belirleyecek. İnşallah kazanan Malatya olur. İşimizin Karaköprü'den daha zor olduğu aşikar. İnönü Üniversitesi'nin orada, o atmosferde elinden geleni yapacağına şüphemiz yok. Hakkımızda hayırlı olsun. İnşallah kazanan Malatya olur" ifadelerini kullandı.

(MT-SD-Y)



04.04.2017 17:11:57 TSI

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