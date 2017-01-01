YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bozkurt'tan Büyükşehir Belediyesinin ilçede çayıra sondaj vurduğu iddiası

Başkan Bozkurt'tan Büyükşehir Belediyesinin ilçede çayıra sondaj vurduğu iddiası



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 2017 yılının 2. İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi'nin çayıra sondaj vurduğunu öne sürdü.

Eskişehir Valiliği binasında bulunan Yunus Emre Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik başkanlığında yürütüldü. Vali Çelik'in konuşmalarının ardından koordinasyon sıkıntısı yaşayan kurumlar, kuruluşlar ve belediyelerin temsilcileri söz aldı. Bu sırada konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi'nin çayıra sondaj vurduğunu ve ilçe halkının durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi. Mevcut içme suyu hatları konusunda 8 aydır Büyükşehir Belediyesi'nin ana hatları dahi tamamlamadığını anlatan Başkan Bozkurt, "Mevcut, İnönü'de jeotermal bir suyumuz var. İnönü'yü bırakın, Eskişehir'e yetecek bir suyumuz bulunmakta. Biz bu suyun işletme ruhsatını özel idare tarafından belediye tarafından aldık. ESKİ'de, Büyükşehir Belediyesi olarak konutlara bu suyu veriyor. Daha sonra yapılan birtakım çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi, 'Biz buradaki suyu vermeyeceğiz. İnönü Belediyesi bizden bunun bedelini istiyor, biz çayırdan su alacağız' diye, DSİ tarafından çayırda sondaj açılmaya başlandı. Ancak ilçe içerisinde çok büyük bir sıkıntı var. Bütün insanlar bu suyu istemiyor. Bu kuyunun iptali için dilekçeler toplandı. Yaklaşık 300'e yakın imza toplandı ve ben bunu DSİ'ye bildirdim. Bu konu hakkında bir çözüm istiyorum. Diğer bir konu ise, mevcut içme ve kullanma suyu hatlarını yenileme çalışmasına Büyükşehir Belediyesi başladı. Teşekkür ediyoruz ancak 8 aylık bir zaman içerisinde henüz ana hatları dahi çekmedi. Bunun evlere dağıtım hatlarının da çekilmesi gerekiyor. Bu proje çok uzuyor. Biz bunlarla ilgili hepinizin bildiği gibi 1 Nisan törenleri için belki 7 adet yazı yazdık. En azından tören alanlarının yapılandırılması, şu caddelerin yapılması diye. Törene 1 gün kala, son gün sadece tören alanındaki 50 metrelik yer yapıldı. Yani bir mahalleden başlanıp, diğer mahalleye mi gidilir, nasıl yapılır, bu iki konuya çözüm üretilmesi gerekiyor" dedi.

Bu konuşmanın üstüne Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de, konuyla alakalı not aldı.

(MSY-



04.04.2017 17:21:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER