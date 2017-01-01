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Silopi'de polisler öğrencilerle top oynadı



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Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları gezerek, öğrencilere futbol topu ve satranç takımı dağıtıp, top oynadı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen "Yanınızdayız" projesi kapsamında ilçe merkezinde bulunan 500 öğrenciye futbol topu ile satranç takımı dağıttı. Kaymakam Teoman Ünisan İlk ve Ortaokulunda öğrencilere top dağıtan polisler, öğrencilerle top oynadı.

Öğrencilerden Gülcan Baysal, polis amcalarının kendisine top verdiğini belirterek çok mutlu olduğunu söyledi. Kenan Sezgin ise, kendisine satranç takımı veren polislere teşekkür ettiğini kaydetti.

Ardından 23 Nisan İlk ve Orta Okuluna geçen ekipler, buradaki öğrencilere de futbol topu ile satranç takımı hediye etti. 23 Nisan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ayşenur Bilge, polis memurlarına teşekkürlerini ileterek, "Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Hem polis memuru arkadaşları da daha yakından tanımış oldular hem de onlardan hediye alarak iç içe olma imkanı yaşadılar. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederiz" dedi.

(AYZ-MP-Y)



04.04.2017 17:27:33 TSI

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