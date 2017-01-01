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Başkan Eserkaya kapı kapı geziyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Esma Eserkaya, kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylamasını anlatıyor.

Referandum çalışmaları AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından tüm hızıyla devam ettiriliyor. Çalışmalar kapsamında kent merkezinde 'Evet' çadırları kurulurken, partililer kapı kapı ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yaptığı bir ziyarette konuşan AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Esma Eserkaya, "Bu kutlu yürüyüşte dimdik yürüyerek özveriyle çalışan teşkilatımla birlikte ayni yolda yürümekten gurur duyuyorum. Kapı kapı, köy ve mahalle gözetmeksizin dolaşarak yılmadan, yorulmadan fedakarca çalışan Odunpazarı teşkilatımız ve AK Kadınlarımız ile birlikte 16 Nisan'a kadar çalınmadık kapı bırakmadan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylamasını anlatacağız. Sefer bizim Zafer Allah'ındır" dedi.

(MSY-



04.04.2017 17:28:24 TSI

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