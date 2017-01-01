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Söke'de Karacahayıt Göleti su tutmaya başladı

04 Nisan 2017 Salı, 17:26
Söke'de Karacahayıt Göleti su tutmaya başladı
Söke'de Karacahayıt Göleti su tutmaya başladı
- 18 bin dönüm araziyi sulayabilecek kapasiteye sahip gölet bölgeye hayat verecek

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) -Aydın'ın Söke ilçesinde Şubat 2014'de inşaatına başlanan Karacahayıt Göleti yapımının tamamlanmasının ardından su tutmaya başladı.
Gövde yüksekliği 30,60 metre olan Karacahayıt Göleti başta Karacahayıt mahallesi bölgesinde bulunan 3 Bin 500 dönüm arazi başta olmak üzere tüm çevresine hayat verecek. Gövde yüksekliği ve görünümü ile barajı andıran Karacahayıt Göleti Türkiye'nin en bürük göletlerinden biri olma özelliğinin yanında yaklaşık 18 milyon TL'ye mal oldu.
Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş ve Ziraat Odası Meclis Başkanı Yılmaz Özel beraberinde Karacahayıt Mahalle Muhtarı Ahmet Ateş ile birlikte gölete basın turu düzenledi. Gölet ve bölge üretim sahaları ile ilgili bilgiler veren Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, üretim sahalarının içme suyu kalitesindeki su ile sulanacağına vurgu yaptı.

Kemal Kocabaş yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin en bürük göletlerinden biri olan Karacahayıt Göleti baraj kapasitesinde. Su tutmaya başladı. İnşallah ovaya yapılan yeni sulama sistemiyle, sulama yapılacak. Kapasitesi hızlı şekilde dolan, yağışların en az döneminde bile su tutabilecek bir gölet. Gölet, Karacahayıt altında bulunan ve kapalı drenaj sistemi yapılan tüm alanı sulayabilecek. Bölgede tarımsal sulama neredeyse içme suyu kalitesinde yapılacak. Bulunduğu bölgeye hayat geleceği gibi, özellikle kuraklık dönemlerinde bu bölge sıkıntısından da kurtulmuş olacak. Karacahayıt altında 3 Bin 500 dönüm araziyi taşkında da kurtaracak. Bölgede kışlık ürünlerin de ekilebileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Buradaki su hayvancılığın gelişmesi, meyve ve sebzeciliğin yapılmasına da olanak sağlayacaktır" dedi.

Gölet yapımının 2012 yılında gündeme geldiğini, o dönemden bu yıla kadar büyük mücadelelerin verildiğini belirten Karacahayıt Muhtarı Ahmet Ateş; "Muhtarlığım öncesinde hayalini kurduğu proje gerçekleşti. Sağ olsunlar, büyüklerimiz sayesinde oldu. Milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu gölet sadece Karacahayıt'a değil, tüm Söke'ye fayda sağlayacak. 2007'de büyük bir kuraklık yaşadık. Yaşanabilecek bir kuraklıkta bölgeye nefes aldırabilecek bir gölet" dedi. Karacahayıt Muhtarı Ahmet Ateş; gölet ve çevresinde turizm ve balıkçılık projelerini de gündeme getirmeye hazırlandıklarını belirtti.

Kuraklığa doğru giden dünyada bir damla suyun önemli olduğunu belirten Ziraat Odası Meclis Başkanı Yılmaz Özel; "Bu nedenle bu gölet çok önemli. Karşıdan bakıldığında küçük bir gölet olarak değerlendirilmesin, bir damlası bile çok değerli" dedi.
(LT-MB-Y)

04.04.2017 17:33:44 TSI
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