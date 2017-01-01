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Sökeli şair ve yazarlardan Kent Konseyi Kütüphanesine kitap bağışı

04 Nisan 2017 Salı, 17:28
Sökeli şair ve yazarlardan Kent Konseyi Kütüphanesine kitap bağışı
Sökeli şair ve yazarlardan Kent Konseyi Kütüphanesine kitap bağışı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Söke Kent Konseyi tarafından kullanılan Nuhbey Konağı Kütüphanesine kitap destekleri gelmeye başladı. Kütüphaneler Haftası'nda Kent Konseyi çatısı altındaki Kadın Meclisi üyelerinin bağışladığı kitaplarla başlayan kampanyaya, Söke Şair ve Yazalar Derneği de destek verdi. Dernek üyeleri kitaplarını bağışlamanın yanında bir de kendi kitaplarını imzaladı. Söke Şair ve Yazarlar Derneği kütüphaneye kitap bağışlarken, yazalar kendi kitaplarını da imzaladı.
Kitap bağışı çağrılarına kulak veren Söke Şair ve Yazarlar Derneği'ne teşekküre den Söke Kent Konseyi başkanı Muzaffer Ceylan; "Kitaplarını imzalayarak bağışlamaları da ayrı bir anlam taşıyor. Kent Konseyi'nin kuruluş amaçlarından biri de hemşericilik bilincinin geliştirilmesi. Bizim kentimizden olan, bizi bize anlatan yazarlarımızın itaplarını, kendi Kent Konseylerine bağışlamalarından ve kütüphanemizde yer alacak olmalarından dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
Kent Konseyi Nuhbey Kütüphanesi'ne katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Söke Şair ve Yazalar Derneği Başkanı Tülay Sarayköylü; Kent Konseyi'ne çalışmalarında başarılar diledi.
(LT-MB-Y)

04.04.2017 17:36:08 TSI
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