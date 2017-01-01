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1-7 Nisan Kanser Haftası



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak, TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Psikolog Rabia Özer, Diyetisyen Nuran Alan, Dr. Şule Öztürk ile Kur'an kursu öğretmenleri ile çok sayıda kadın katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Dr. Toprak, "Kanser hastalığı, dünyanın en önemli sağlık sorunudur. Kanserle savaşın bilerek zararlarını azaltabilmek, halka hastalığın önemini ve kanserle savaş yollarını anlatmak gerekir. Tıp biliminin gelişmesi, insanların eskiye göre daha bilinçli ve yardım istemeleri, pek çok insanı kanserden kurtarıyor. Normal vücut hücreleri belli bir düzen içerisinde büyür, çoğalıp ve ölüyor. Kanser genetik hasarlanma sonucu hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Genlerdeki değişim, yaşam tarzı ve çevresel faktörler, kanserin oluşum riskini belirliyor. Radyasyon, sigara, alkol, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivitenin azlığı ve güneş ışınları dünya genelinde ana risk faktörleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin ise, amaçlarının kanser hastalığı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu ifade ederek, katılım gösteren tüm kadınlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Psikolog Rabia Özer, Diyetisyen Nuran Alan ve Dr. Şule Öztürk tarafından katılımcılara kanser türleri ve kanserden korunma yolları ile ilgili slayt gösterimi eşliğinde bilgiler verildi.

Program; Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği 'Ekşi Elmalar' filminin izletilmesiyle son buldu.

(MK-MSA-Y)



04.04.2017 17:36:23 TSI

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