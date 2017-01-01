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Korkuteli Sulama Birliği, borçlu çiftçilere ödeme emri çıkartıyor



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Korkuteli Sulama Birliği Başkanlığı, 2016 yılı öncesinden borcu olan çiftçilere ödeme emri çıkartıyor. 7 gün içinde ödeme yapmayan çiftçiler için, Sulama Birliği icra yolu ile tahsis edecek.

Kapalı Devre Sulama sisteminin ilçeye kazandırılmasının ardından çiftçilerin Sulama birliğine olan borçları için Korkuteli Sulama Birliği yönetimi, borçlarını ödemeyenlere ödeme emri çıkartıyor. 2016 yılından önce Sulama Birliğine borcu olan tüm çiftçilere ödeme emirlerinin çıkarıldığını ifade eden Sulama Birliği Başkanı Dursun Demir, "Sulama Birliği olarak çiftçilerimizden yaklaşık olarak 2 milyon TL alacağımız var. Bizde Sulama Birliği yönetimi olarak borçlarının tahsili için tüm çiftçilerimize çağrı yaparak borçlarını ödemelerini talep ediyoruz. Borçlarını 1 hafta içinde ödemeyen çiftçilerimize avukat yolu ile Tahsil edeceğiz. Çiftçilerimiz sulama birliğine olan borçlarını ödemelerini talep ediyoruz" dedi.



Güncelleme yapmayana ceza

Sulama Birliği Başkanı Dursun Demir, "Sulama birliğine güncellemeler devam ediyor. Tarlasını güncellemeyen çiftçilerimize yüzde 10 ceza uygulanacak. Bu konuda çiftçilerimiz sulama öncesinde Sulama Birliğine gelerek bahçelerini güncelleştirsin" dedi.

(AD-Y)



04.04.2017 17:37:11 TSI

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