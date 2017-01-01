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Yeşilyurt Belediye Meclisi, encümen üyeleri ile ihtisas komisyon üyelerini belirledi



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Meclisi Nisan ayının ilk toplantısında encümen ile ihtisas Komisyonlarında görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Meclis gündeminde olan bazı maddeler karara bağlanırken bazıları ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binası toplantı salonunda Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında öncelikle 07 Mart 2017 tarihli toplantıda alınan karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ilk olarak 2016 Yılı Faaliyet Raporu görüşülürken, 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporuyla ilgili Meclis Üyelerine bilgiler verildi. Denetim Komisyonu raporuna göre Yeşilyurt Belediyesinin 2016 Yılı Gelirleri 95 Milyon 112 Bin 095 TL, Giderleri 122 Milyon 390 Bin 662 TL., tahmini bütçenin ise 130 Milyon 480 Bin TL. olduğu açıklandı.

Seçim yapıldı

Meclisin ilk oturumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi uyarınca gizli oylama ile Encümen Üyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca açık oylama usulüyle İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyeler belirlendi. Yapılan gizli oylama neticesinde Encümen Üyeliklerine şu isimler seçildi: "Ramazan Yakıcı, Nurettin Karaaslan, Salih Urfalı." Açık oylama ile yapılan Meclis İhtisas Komisyon üyelikleri de şu isimlerden oluştu;

"Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri Ali Seydi Ünlü, Sadin Şahin, Zülal Dişer,Murat Karapınar, Mehmet Özen seçildi.İmar Komisyonu Üyeleri Ramazan Acar, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Bekir Karakuş, Kadircan Eesen oldu. Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu Üyeleri A.Kadir Eyidemir, Ali Seydi Ünlü, Seydi Erkuş, D.Cumali Sucu, Ali Palancı, oldu. Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Üyeleri: Ramazan Çetin, Murat Karapınar, Ramazan Maden, Cercis Taşdemir, Hüseyin Selçuk'tan oluştu. Kadın ve Aile Komisyonu Üyeleri: Zühal Dişer, Şükran Gönültaş, Ümit Dağılmışgül, Nurettin Durmaz, Meltem Kavuk oldu. Eğitim Komisyon Üyeleri: Cercis Taşdemir, Sadin Şahin, Ramazan Maden, Şükran Gönültaş, A.Kadir Eyidemir'den oluştu. Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri: D.Cumali Sucu, Hikmet Tutlu, Ali Palancı, Mehmet Özen, Murat Karapınar oldu.

Hukuk İhtisas Komisyonu Üyeleri: Ramazan Acar, Ramazan Yakıcı, Şükran Gönültaş, Suna Şekeroğlu, Ümit Dağılmışgül oldu."

Başkanvekili Ramazan Yakıcı, seçimin meclise hayırlı olması temennisinde bulunurken, üyeliklere seçilen meclis üyelerine de görevlerinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Polat'a kredi kullanma yetkisi

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Doğal Ürünler Pazarı ve Emanet Çarşısı yapım işi, muhtelif mahallelere park yapımı ve mevcut parkların sosyal tesisi bakımı, onarımı ve revize edilme işi, Engelsiz Parka Mescit yapım işi, Eski Cezaevinin Kültür Sanat Merkezine dönüştürülmesi ve tadilat işi, muhtelif mahallelerde taş duvar yapım işi, yer altı ve yer üstü konteyner alımı, 20.000 ton sıcak asfalt alımı işleri için Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a İller Bankasından 19 Milyon 100 Bin TL'lik kredi kullanılma yetkisi verilmesi onaylandı.

Şehit Mustafa Baltacı'nın ismi Özalper'deki parka verildi

Osmaniye'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Komando Onbaşı Mustafa Baltacı'nın ismi Özalper Mahallesi Güllü Sokak'ta bulunan parka verilmesiyle ilgili madde Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini yazılı dilekçeyle gönderen Yeşilyurt Belediye Meclisinin AK Parti'li Üyesi Hüseyin Kalan'ın dilekçesi 7 Nisan Cuma günü yapılacak ikinci oturumda yeniden görüşülecek.

İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda; Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287,2288 ve 2289 nolu parsellerde imar tadilatı talebini reddeden Meclis, Yakınca Mahallesi 254 ada 1 nolu parselin Güneydoğu bölümünde bulunan park alanında trafo alanı bırakılması dair imar plan tadilat talebini ise gündeminden çıkarttı.

11 maddeyi görüştükten sonra onaylayan Belediye Meclisi 6 maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesini kararlaştırdı.

İkinci oturum 7 Nisan Cuma günü

Yoğun bir gündemle Nisan Ayı İlk Oturumunu tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 10:00'de yeniden bir araya gelerek gündemdeki diğer maddeleri karara bağlayacak.

(MT-SD-Y)



04.04.2017 17:38:23 TSI

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