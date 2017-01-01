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ESOGÜ ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü arasında protokol

04 Nisan 2017 Salı, 17:32
ESOGÜ ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü arasında protokol
ESOGÜ ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü arasında protokol

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü arasında yenilenen "Proje geliştirme, bilimsel araştırmalarda ve eğitimde işbirliği protokolü imza töreni" ve işbirliği kapsamında hazırlanan "Eskişehir Özel Harekat Şubesi personelinin doğada yaşam ve hayati idame eğitimi sertifika töreni" gerçekleştirildi.
Törene, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Alb. Ünsal Ağaoğlu ile Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Törende ilk konuşmayı Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç gerçekleştirdi. Dinç, "Proje önüme geldiği zaman ben bunun çok güzel bir proje olacağını, başka kurumlarla birlikte çalışarak kendimizi geliştireceğimiz düşüncesi ile çok olumlu yaklaştım. Özel Harekat personelimiz de bu konuyu ciddiyetle ele aldı ve çok güzel bir netice elde ettiler. Ben huzurunuzda Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'e, eğitimler süresince yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen değerli hocalarımıza teşekkürü borç biliyor bu çalışmaların bundan sonrada en iyi şekilde devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"
Ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, "Tüm dünyanın kargaşalarla boğuştuğu yüzyılımızda ülkemiz de bu sıkıntılardan ne yazık ki önemli şekilde etkilenmektedir. Tarih boyunca bitmeyen husumetler ve üzerimizde oynanan oyunlar ülkemizin bulunduğu bu hassas coğrafyada yaşayan tüm devletlerin varlığını tehdit eder hale gelmiştir. Ancak bizlerin çok iyi bildiği ve ne acıdır ki bu oyunları tezgahlayanların bir türlü anlayamadıkları Türk insanının her bir hücresinde yer alan vatan ve bayrak sevgisinin gücünün tüm bu oyunlar karşısında bizleri bir tutan bizleri dik tutan ruhudur. Burada salonumuzda bulunan siz özel harekat mensupları bu ruhun en derin izlerini taşıyan vatan evlatlarımızsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Biz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak ilimiz Emniyet Müdürlüğü ile imzaladığımız yenilenen iş birliği protokolü ile elimizdeki tüm imkanlarla ihtiyaç duyulan tüm çalışmalarda var olan gücümüzle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Bu gün bu işbirliği protokolü kapsamındaki çalışmamız olan Özel Harekat Şubesi personeline Doğada Yaşam ve Hayatı İdame eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, eğitimi başarıyla tamamlayan siz kardeşlerimizi kutluyorum. Sizleri ayrı ayrı kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

"Buradan elde edilen tecrübeler başka arkadaşlara aktıralacak"
Törende son olarak konuşan Eskişehir Valisi Azmi Çelik ise "Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzur ve esenliği için Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat gerek Özel Kuvvetler ve bunlarla birlikte bütün güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koydukları gayret ve çalışmalar hakikaten takdire şayandır. Biz kendimizi sürekli yenilemek ve geliştirmek zorundayız. Yapılan eğitimler için Eskişehir Osmangazi Üniversite Rektörümüz Prof. Dr.
Hasan Gönen nezdinde bütün hocalarımıza işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buradan elde edilen tecrübeler sizlerin vasıtası ile başka arkadaşlara aktıralacak. Allah bundan sonraki çalışmalarınızda kolaylık versin, hepinize ve hepimize huzur selamet versin dileklerimle saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerine son verdi.

Sertifikalar verildi
Konuşmaların ardından ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, yenilenen "Proje Geliştirme, Bilimsel Araştırmalarda ve Eğitimde İşbirliği Protokolü'nü imzaladı. Protokol imzalarının atılmasının ardından "Eskişehir Özel Harekât Şubesi Personelinin Doğada Yaşam ve Hayati İdame Eğitimi Sertifika Töreni"ne geçildi. Eğitime katılan özel harekat şubesinde görevli polis memurlarına sertifikaları Vali Azmi Çelik, Rektör
Gönen, Jandarma alay Komutanı Alb. Ünsal Ağaoğlu ve Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından takdim edildi. Katılımcıların sertifikalarının takdiminin ardından eğitim programı gerçekleştiren öğretim üye ve yardımcılarına Emniyet Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Tören, ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER)'in hazırlayıp sunduğu müzik dinletisi ile sona erdi.
(MSY-

04.04.2017 17:39:52 TSI
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