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Jandarma personeli öğrencilerle ağaç dikti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi koordinesinde Aşkale İlçesi Büyükgeçit Mahallesinde bulunan Büyükgeçit İlkokulu öğrencileri ve İl Jandarma personelince 75 adet çam fidanı dikildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çocukların yeşil bir doğa ve temiz bir dünyada yaşayabilmeleri için doğa ve yeşile sahip çıkarak bu güzel duygularını gelecek nesillere aktarmaları amaçlandığı ve Orman Haftasının anlam ile önemi üzerinde durulduğu bir etkinlik düzenlendi. "Bir Fidan Bir Çocuk" düşüncesi ile hareket edilerek Orman Haftası kapsamında yapılan etkinlikte 30 Mart 2017 tarihinde Büyükgeçit İlkokulu öğrencileri ve İl Jandarma personelince 75 adet çam fidanı dikildi.

Çevre ve orman sevgisinin çocuklara aşılandığı faaliyette her fidan ve çocuğun beraber büyüyüp gelişmesi için fidan ve çocuk arasında bir bağ kurulması gerektiği vurgulandı. Çocuklar da diktikleri fidanlara isimler vererek asker abilerine fidanlara gözleri gibi bakacaklarını ve asker ağabeyleri terhis olup gittikten sonra da fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönene kadar bakıp büyütmeye ve kendilerinden sonraki nesillere bırakmaya söz verdi.

Fidan dikme faaliyeti sonrasında hatıra fotoğrafı çekilip öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesiyle son buldu.

(ERZ-AA-Y)



04.04.2017 17:39:57 TSI

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