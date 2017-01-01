YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2 Bin fıstık üreticisine "Feromon Tuzaklama"

2 Bin fıstık üreticisine "Feromon Tuzaklama"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Antepfıstığı yetiştiricilerine Antepfıstığında Bioteknikle Mücadele Projesi kapsamında 'feromon tuzaklama' dağıtımı yaptı.

7 taşra ilçesinden 2 bin fıstık üreticisine 4 bin adet 'Feromon Tuzaklama' dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu proje ile antepfıstığında oluşan zararlı böcek ve sineklerin önüne geçmeyi hedefliyor. Feromon tuzaklama için Nizip'in Korucak Köyü'ne bir program düzenlendi. Tören öncesi üreticilere proje ile ilgili bilgiler veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, kırsal alanlarda da hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Gaziantep'te 370 bin hektar tarım arazisinin bulunduğunu, bunun 130 bin hektarında antepfıstığı üretildiğini söyledi. Antepfıstığında erkek fıstık aşılama sistemi yaptıklarını da belirten Yılmaz, her 20 fıstık ağacından birisinin erkek ağaç olması gerektiğini belirtti. Biyoteknikle mücadeleyi ilk kez Gaziantep'te kendilerinin uyguladığını vurgulayan Yılmaz, bu yöntemin canlıları doğrudan değil de dolaylı yollarla yok ettiğini kaydetti. Antepfıstığında dal güvesinin çiftleşmesi için antepfıstığının dalını seçtiğini ve bu çiftleşme döneminde dala gelen güvelerin tuzaklamaya yakalandığını yok edildiğini belirtti. Geçen sene yine Nizip ve Karkamış bölgesinde Nizip Ziraat Odası'nın destekleri ile feromen tuzaklama dağıttıklarını belirten Yılmaz, geçen senenin devamını bu sene de yaptıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çok güzel bir bahar gününde böyle güzel bir programda çiftçiler ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Nizip'in fıstık ve zeytin ile Gaziantep'e güç kattığını belirten Şahin, sosyal projelerin yanı sıra tarımsal hizmetleri de göz ardı etmediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini aktardı. Milletvekilliği döneminde Gaziantep'in bütün köylerini gezme fırsatı bulduğunu belirten Şahin, "O dönemlerde yollarımızdan gitmenin imkanı yok gibiydi. Toprak ve dar yolları vardı köylerimizin. Ama şimdi bu köye gelirken baktım yollarımız sıcak asfalt ile asfaltlanmış ve genişletilmiş. Gidişli gelişli yollar yapılmış. El ele verip bu hizmetlerimizi daha iyi noktalara getirmeliyiz. Yalnızca Nizip'e yaptığımız asfaltın ücreti 50 bin TL. Yol ve su medeniyet diyerek hizmet veriyoruz. 1027 proje dedik ve 900 küsürünü gerçekleştirdik" diye konuştu. AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Nizip'e ve köylerine çok önemli yatırımlar yapıldığını, bunun içinde 56 kilometrelik yol çalışmasının da bulunduğunu söyledi. Bir köyde veya beldede yaşayan insanların geleceğe huzurla bakması gerektiğini aktaran Gül, bunu da şimdiki hükumetin sağladığını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü programı ile çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Gül, "Çiftçilerimize verdiği bu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu hizmetler yeterli mi, tabi ki yeterli değil. Daha fazlasını yapmalıyız. Milli gelirimiz 11 milyon dolara çıktı. Ülkemiz IMF'ye olan borcunu 2013 yılında ödedi. 2002 yılında bugüne kadar ülkemiz sürekli gelişiyor ve kalkınıyor. Bunu hep birlikte gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fıstık tarlasına gidilerek fıstık ağaçlarına feromon tuzaklama uygulaması yapıldı. Program sonrası Nizip Ziraat Odası tarafından projeye katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e plaket verildi.

(KU-SD-Y)



04.04.2017 17:43:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER