04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2 Bin fıstık üreticisine "Feromon Tuzaklama"

04 Nisan 2017 Salı, 17:36
2 Bin fıstık üreticisine "Feromon Tuzaklama"
2 Bin fıstık üreticisine "Feromon Tuzaklama"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Antepfıstığı yetiştiricilerine Antepfıstığında Bioteknikle Mücadele Projesi kapsamında 'feromon tuzaklama' dağıtımı yaptı.
7 taşra ilçesinden 2 bin fıstık üreticisine 4 bin adet 'Feromon Tuzaklama' dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu proje ile antepfıstığında oluşan zararlı böcek ve sineklerin önüne geçmeyi hedefliyor. Feromon tuzaklama için Nizip'in Korucak Köyü'ne bir program düzenlendi. Tören öncesi üreticilere proje ile ilgili bilgiler veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, kırsal alanlarda da hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Gaziantep'te 370 bin hektar tarım arazisinin bulunduğunu, bunun 130 bin hektarında antepfıstığı üretildiğini söyledi. Antepfıstığında erkek fıstık aşılama sistemi yaptıklarını da belirten Yılmaz, her 20 fıstık ağacından birisinin erkek ağaç olması gerektiğini belirtti. Biyoteknikle mücadeleyi ilk kez Gaziantep'te kendilerinin uyguladığını vurgulayan Yılmaz, bu yöntemin canlıları doğrudan değil de dolaylı yollarla yok ettiğini kaydetti. Antepfıstığında dal güvesinin çiftleşmesi için antepfıstığının dalını seçtiğini ve bu çiftleşme döneminde dala gelen güvelerin tuzaklamaya yakalandığını yok edildiğini belirtti. Geçen sene yine Nizip ve Karkamış bölgesinde Nizip Ziraat Odası'nın destekleri ile feromen tuzaklama dağıttıklarını belirten Yılmaz, geçen senenin devamını bu sene de yaptıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çok güzel bir bahar gününde böyle güzel bir programda çiftçiler ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Nizip'in fıstık ve zeytin ile Gaziantep'e güç kattığını belirten Şahin, sosyal projelerin yanı sıra tarımsal hizmetleri de göz ardı etmediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini aktardı. Milletvekilliği döneminde Gaziantep'in bütün köylerini gezme fırsatı bulduğunu belirten Şahin, "O dönemlerde yollarımızdan gitmenin imkanı yok gibiydi. Toprak ve dar yolları vardı köylerimizin. Ama şimdi bu köye gelirken baktım yollarımız sıcak asfalt ile asfaltlanmış ve genişletilmiş. Gidişli gelişli yollar yapılmış. El ele verip bu hizmetlerimizi daha iyi noktalara getirmeliyiz. Yalnızca Nizip'e yaptığımız asfaltın ücreti 50 bin TL. Yol ve su medeniyet diyerek hizmet veriyoruz. 1027 proje dedik ve 900 küsürünü gerçekleştirdik" diye konuştu. AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Nizip'e ve köylerine çok önemli yatırımlar yapıldığını, bunun içinde 56 kilometrelik yol çalışmasının da bulunduğunu söyledi. Bir köyde veya beldede yaşayan insanların geleceğe huzurla bakması gerektiğini aktaran Gül, bunu da şimdiki hükumetin sağladığını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü programı ile çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Gül, "Çiftçilerimize verdiği bu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu hizmetler yeterli mi, tabi ki yeterli değil. Daha fazlasını yapmalıyız. Milli gelirimiz 11 milyon dolara çıktı. Ülkemiz IMF'ye olan borcunu 2013 yılında ödedi. 2002 yılında bugüne kadar ülkemiz sürekli gelişiyor ve kalkınıyor. Bunu hep birlikte gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından fıstık tarlasına gidilerek fıstık ağaçlarına feromon tuzaklama uygulaması yapıldı. Program sonrası Nizip Ziraat Odası tarafından projeye katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e plaket verildi.
(KU-SD-Y)

04.04.2017 17:43:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik soruşturma
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ'YE YÖNELİK SORUŞTURMA
&quot;Alanyaspor maçında kazanan taraf olmak istiyoruz&quot;
YEREL

"ALANYASPOR MAÇINDA KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"
Gaziantep bazı yollar trafiğe kapatılacak
YEREL

GAZİANTEP BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınması
YEREL

SİGORTA ACENTELERİNİN KOBİ KAPSAMINA ALINMASI
Esed rejiminin İdlib'e yönelik kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN İDLİB'E YÖNELİK KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
MÜSİAD'da Pazarlama ve Satın Almacılarla ilk toplantı gerçekleşti
YEREL

MÜSİAD'DA PAZARLAMA VE SATIN ALMACILARLA İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
Tahmazoğlu'ndan Avukatlar gününü kutlama
YEREL

TAHMAZOĞLU'NDAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAMA
Sebze Hali esnafına Cumhurbaşkanlığı sistemi anlatıldı
YEREL

SEBZE HALİ ESNAFINA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ANLATILDI
GAÜN Öğretim Elemanlarından Karma sergi
YEREL

GAÜN ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN KARMA SERGİ
Fadıloğlu ile Milletvekili Yüksel esnafı ziyaret etti
YEREL

FADILOĞLU İLE MİLLETVEKİLİ YÜKSEL ESNAFI ZİYARET ETTİ
Başkan Köken OSB´yi anlattı
YEREL

BAŞKAN KÖKEN OSB´Yİ ANLATTI
GTO'nun bir girişimi daha sonuç verdi
YEREL

GTO'NUN BİR GİRİŞİMİ DAHA SONUÇ VERDİ
Başbakan Yıldırım, Gaziantep'te 1.1 Milyar TL'lik yatırımın temelini atacak
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, GAZİANTEP'TE 1.1 MİLYAR TL'LİK YATIRIMIN TEMELİNİ ATACAK
Dilek Halı'ya bir ödül daha
YEREL

DİLEK HALI'YA BİR ÖDÜL DAHA
Türkiye'nin 4. büyük İnme Merkezi Gaziantep'te hizmet açıldı
YEREL

TÜRKİYE'NİN 4. BÜYÜK İNME MERKEZİ GAZİANTEP'TE HİZMET AÇILDI
Gaziantep'e nöroloji yoğun bakım ve inme merkezi
YEREL

GAZİANTEP'E NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM VE İNME MERKEZİ

AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Suriyeliler için yardım kampanyası
YEREL

SURİYELİLER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Başbakan Yardımcısı Şimşek Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK GAZİANTEP'TE
1 ayda 2 binin üzerinde minik öğrenci sporla tanıştı
YEREL

1 AYDA 2 BİNİN ÜZERİNDE MİNİK ÖĞRENCİ SPORLA TANIŞTI
TDP öğrencilerinden otizm farkındalık günü etkinliği
YEREL

TDP ÖĞRENCİLERİNDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Gaziantep'te işçilerden eylem
YEREL

GAZİANTEP'TE İŞÇİLERDEN EYLEM

Gaziantep'te kültür sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR SANAT