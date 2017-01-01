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Elazığ'da KOSGEB faiz desteği değerlendirildi



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - KOSGEB'in sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinin önemine değinen Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, desteğin mümkün mertebe en yüksek oranda kullandırılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

KOSGEB tarafından Elazığ'daki esnaflara kullandırılacak olan '2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' düzenlenen programla değerlendirildi. TKDK toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Murat Zorluoğlu, KOSGEB Elazığ Şube Müdürü Şaban Yaşa, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, kamu ve özel bankaların yetkilileri katıldı.

Hükümetin sıkıntısı bulunan esnaflara yönelik sıfır faizli bir kredi imkanı getirdiğini vurgulayan Vali Murat Zorluoğlu, "Bu destek ülkemizde ve Elazığ'da esnafımız tarafından heyecanla beklenen bir destek paketidir. 28 Nisan 2017 tarihinde tamamlanması öngörülen faizsiz kredi programı kapsamında, 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 460 bin 211 işletme bu programdan yararlanmaya hak kazanmıştır. Bu işletmelerden 121 bin 439'u kredilerini kullanmışlardır. 99 bin 653 işletmenin de KOSGEB de onayları tamamlanmış ve bankalardan kullanım beklemektedir" dedi.

Elazığ'da krediden faydalanan esnaf oranının yüzde 35 civarın olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, "Bu kredi devletimiz ve hükümetimiz için esnafımıza sunulan önemli bir destektir. Bu desteğin mümkün mertebe en yüksek oranda kullandırılması bizim için önem arz etmektedir. Bankaların kendi kural ve prosedürlerini saygıyla karşılıyoruz ancak esnaflarımızın, KOBİ'lerin canlanması için bu destek çok önemlidir. Bütün tarafların, özellikle bankaların konuya bu perspektiften yaklaşarak, esnaftan yana takdir ve insiyatif kullanmalarını beklediğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Toplantı, banka temsilcilerinin görüş ve önerilerini dile getirmesiyle sona erdi.

(CK-HİV-Y)



04.04.2017 17:43:56 TSI

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