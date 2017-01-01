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MÜSİAD'da Pazarlama ve Satın Almacılarla ilk toplantı gerçekleşti



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Orhan Erkılıç

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te MÜSİAD üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve ticareti arttırmak amacıyla Pazarlama ve Satın Almacılarla bir toplantı düzenlendi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi Konferans salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmet Çelenk, üyeler arasındaki Pazarlama ve Satın Almacılarla ilki düzenlenen toplantının sürekli hale geleceğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. İş dünyası aktörlerine düşen görevin istihdam, üretmek, ekonomiyi güçlendirmek ve kalkındırmak olduğunu vurgulayan Çelenk, yapılan bu toplantıyla üyeler arası bilgi alışverişi ve dayanışmanın sağlanacağını ifade etti.

Öte yandan Türkiye geneli MÜSİAD'ın Pazarlama ve Satın Almacılarla yaptığı ilk toplantı olduğu öğrenildi. Toplantıya MÜSİAD Sektör Kurullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beyhan Tahmazoğlu'nun yanı sıra MÜSİAD'ın Pazarlama ve Satın Almacı üyeleri katıldı.

(OE-SD-Y)



04.04.2017 17:44:08 TSI

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