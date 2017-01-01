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LYS Kozan'da yapılacak



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yapılabilecek.

Daha önce Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Açıköğretim sınavlarına girişler Kozan ilçesinde yapılabiliyordu. Ancak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'ye girecek adaylar ise tercihlerinde Adana ilini tercih edebiliyorlar ve ilçeye 70 kilometre mesafede olan Adana'da sınava giriyorlardı.

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu yetkililerinin girişimleri neticesinde Lisans Yerleştirme Sınavlarının da artık Kozan'da yapılacağı ve ÖSYM'nin LYS sınava girilecek tercih bölümünde Kozan'a yer verildiği kaydedildi.

(EMR-Y)



04.04.2017 17:44:55 TSI

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