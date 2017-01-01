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MÜSİAD'tan Başkan Babaş'a teşekkür ve destek ziyareti



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şube Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti. Fındıkoğlu, ziyarette Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a üç yıl gibi kısa bir sürede şehre kazandırdıklarından ve projelerinden ötürü teşekkür etti. Nasrullah Meydanı projesinin Kastamonu'nun geleceği için çok önemli olduğuna da değinen Fındıkoğlu, bu projeye MÜSİAD olarak daima destek vereceklerini vurguladı.

Kastamonu'nun tarihini canlandırmak adına yapılan projelerin takdire şayan olduğunun altını çizen Oğuz Fındıkoğlu, "İlimiz hem kültürel hem de turizm alanında ciddi bir ivme kazanmıştır. Bunda Belediyemizin katkısı büyüktür. Halkımızın huzur ve refahı için gerekli eğitim, sağlık, kültür, sosyal ve ticari faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Başta kültürel varlıklarımızın turizme kazandırılmasından, il dışında yapılan Kastamonu günlerindeki desteklerine, sokak ve cephe iyileştirme çalışmalarından, park ve meydan projelerine hepsini takdirle karşılıyoruz. Özellikle tarihi doku içinde bulunan, şehrin kalbi niteliğindeki, Tarihi Kentler Birliği tarafından Proje Ödülü'ne layık görülen Nasrullah Meydanı kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi sizlerin bu dönem ki hizmetlerinizi taçlandıracak bir proje olduğuna inanıyoruz. Şehrimize gelecek misafirlerin ilk uğrak yeri olan bu meydan bugünkü karmaşık yapısından arınarak etrafındaki ecdat yadigarı eserlerle bütünleşecektir. Yapılan bu çalışmaların, kentin gerçek ve özgün kimliğinin vurgulanmasında yeni ve büyük adımlar olduğuna inanıyoruz." dedi.



"Kastamonu'nun geleceğini projelendiriyoruz"

Oğuz Fındıkoğlu'na ve yönetim kuruluna nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hedefinin gelecek nesillere güçlü bir Kastamonu bırakmak olduğunu ifade etti.

Hazırladıkları ve gerçekleştirdikleri her projenin şehrin gelişimine katkı sağladığını söyleyen Başkan Babaş, "Bunun tabi sizler gibi sivil toplum kuruluşları tarafından görünüyor ve takip ediliyor olması bizleri çok memnun ettiği gibi sorumluluğumuzu da bir kat daha arttırdı. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Kastamonumuzun geleceğine yatırım yapıyor, geleceğini projelendiriyoruz. Bu yolda önümüze engellerde çıksa da bunları aşarak Kastamonu'yu geliştireceğiz. Halka hizmet Hak'ka hizmettir düsturuyla çıktığımız yolda var gücümüzle çalışıyoruz. Üç yıl içerisinde dört koldan başlattığımız projelerle Büyük Türkiye'nin Güçlü ili Kastamonu hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Tarihi ve kültürel alandaki projelerimizle Kastamonumuzun gizli hazinesini ortaya çıkartarak Dünya Kültür Miras Listesi hedefine ulaşacak ve kentimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bu bağlamda tarihi konak restorasyonlarımız, tarihi çarşı cephe iyileştirme projelerimiz ve tarihi sokak sağlıklaştırma projelerimiz ne kadar önemliyse Nasrullah Meydanı Projemiz de şehrimiz açısından bir o kadar önemlidir. Bizler belirlediğimiz bölgede tamamen turizme yönelik projeler uygulayarak bir bütün oluşturacağız. Parçaları birleştirdiğimizde harika eserlerin bir arada bulunduğu bir bölge ve hat ortaya çıkacak. Desteklerinizden ötürü bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirilen bu projelerin şehrin geleceği için önemi çok büyük. Bunu anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(Vİ-RFK-Y)



04.04.2017 17:46:04 TSI

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