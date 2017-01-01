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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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AK Parti heyeti Peynir Pazarı esnafıyla buluştu

04 Nisan 2017 Salı, 17:41
AK Parti heyeti Peynir Pazarı esnafıyla buluştu
AK Parti heyeti Peynir Pazarı esnafıyla buluştu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve beraberindeki heyet referandum çalışmaları kapsamında Peynir Pazarı esnafıyla bir araya geldi.
Aralıksız çalışmalarını sürdüren AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri ile birlikte mahalle mahalle gezerek 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandumun önemini anlatıyor. Gezer, başkanlığında oluşturulan heyet gittikleri her yerde referandumun önemini anlatarak bunun sadece bir seçim değil, memleket meselesi olduğunu dile getiriyor. Türkiye'nin kalkınması için referandumda güçlü bir evet çıkması gerektiğini belirten AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Peynir Pazarı esnafıyla buluştuklarında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 18 maddeyi kapsayan halk oylamasını teferruatlı olarak anlattıklarını söyledi. Gezer, gittikleri her yerde olumlu tepkilerle karşılaştıklarını belirterek, "Esnafımıza, vatandaşımıza referandumun önemini anlatıyoruz. Bu meselenin sıradan bir seçim değil, memleket meselesi olduğunu ısrarla söylüyoruz. Referandumda evet çıkmasıyla bizim, bizden sonra çocuklarımızın ve onlardan sonra gelecek olan nesillerimizin daha rahat edeceklerini anlatıyoruz. Bu sistem sayesinde Türkiye yeni bir döneme girecek ve bölgesinde güçlü, söz sahibi bir ülke olacaktır. Vatandaşlarımıza bunları anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Ayrıca gittiğimiz her yerde 18 maddenin içeriği hakkında da vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Çalmadığımız kapı kalmayıncaya kadar, gece gündüz demeden bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
(İHA-AKK-Y)

04.04.2017 17:48:38 TSI
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