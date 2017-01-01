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Milletvekili Gökçe, Şeker Fabrikasında işçilerle biraraya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek, fabrikadaki işçiler ile biraraya geldi.

Referandum kampanyası çerçevesinde Ağrı'da ziyaretlerde bulunan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, son olarak Ağrı Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada işçilerle sohbet eden ve birlikte yemek yiyen Milletvekili Gökçe, işçilere fabrikanın bu yıl yeniden üretime başlayacağı müjdesini verdi. Ağrı'nın en büyük fabrikasının doğrudan ilde 10 bin kişiyi etkilediğini vurgulayan Gökçe " İlimizin yıllardır en büyük ve tek fabrikası olan ve kapanması gündeme gelen Ağrı Şeker Fabrikası yaptığımız görüşmeler sonrası kapanmayacaktır. Fabrika bu sene çalışmaya devam edecektir. İşçiler, çiftçiler ve yakınları düşünüldüğünde bu fabrika binlerce insana katkı sunuyor. Bu nedenle bu fabrikanın kapanmaması için büyük mücadele verdik ve çok şükür bu sene açılmasına karar verildi. Çiftçilerimiz destek olduğu ve pancar üretimi yapıldığı sürece inşallah bu fabrika kapanmayacaktır" dedi.

"Çiftçiler destek vermeli"

Ağrı Şeker Fabrikası'nın kapanmaması için en büyük görevin çiftçilere düştüğünü belirten AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe, pancar ekimi ile fabrikanın güçleneceğini vurguladı. Bu yıl Ağrı, Eleşkirt ve Patnos'tan büyük katkı beklediklerini ifade eden Gökçe "Bu yıl Eleşkirt İlçemize 100 bin ton, Patnos'a 50 bin ton pancar kotası vereceğiz. Yine Ağrı merkezden 50 bin ton pancar bekliyoruz. Çiftçilerimizin daha rahat edebilmesi için söküm ve dikim makineleri vereceğiz. Umarım çiftçilerimiz pancar ekerek fabrikalarına destek olurlar" şeklinde konuştu.

Cesim Gökçe'nin konuşmasını uzun süre alkışlayan fabrika çalışanları program sonunda Milletvekili Gökçe'ye sorun ve sıkıntılarını aktardılar.

(AG-Y)



04.04.2017 17:53:05 TSI

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