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Başkan Sekmen'den Avukatlar Günü mesajı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Sekmen, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: "Avukatlarımız, hukuk devletimizin en önemli sacayağı, yargının da en temel unsurudur. Yargının bağımsız olmasındaki en önemli unsurlardan biri de kuşkusuz savunma hakkıdır. Savunma hakkını kullanan ve mesleki gereklerini her zaman yerine getiren avukatlarımız, adaletin sağlanmasında, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde ve yargıyla ilgili konularda temel rol oynamaktadırlar. Avukatlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve karşılaşılan sorunların giderilmesi yönünde yapılan çalışmalar devam etmektedir. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargıda da önemli düzenleme yapılarak, 'Yargının bağımsızlığı' ifadesine 'tarafsızlığı' da eklenecektir. Anayasamıza eklenen bu ibareyle yargıya olan güven daha da artacaktır. İleride yapılacak yargı düzenlemelerinde esas kabul edilecektir. Böylelikle yargımız evrensel hukuk ilkelerine de esas teşkil edecektir. Bu vesileyle yargının en temel unsuru olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

(AA-AA-Y)



04.04.2017 17:55:56 TSI

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