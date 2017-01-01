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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Camilere büyükşehir eli

04 Nisan 2017 Salı, 17:54
Camilere büyükşehir eli
Camilere büyükşehir eli

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Samanlı bölgesindeki caminin çevresini güzelleştiriyor.
amanlı'da Eski Camii'nin yanında yer alan ve imar planlarında dini tesis olarak görülen 100 metrekarelik alan Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak cami avlusuna dahil edildi. Yaklaşık 100 bin TL'lik bedelle kamulaştırılan bina, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de katıldığı programla yıkıldı. Altepe, Eski Camii'nin avlusunun yapılan yıkımla açığa çıkacağını ifade etti. Bütünşehir uygulaması kapsamında Bursa'nın her tarafındaki eksiklikleri giderme konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Altepe, özellikle köy, mahalle ve semtlerde camilerin yapılması, mevcut camilerin birer sosyal alanına dönüştürülmesi konusunda hassas davrandıklarını söyledi.
Samanlı'daki Eski Camii'nin de bu vizyon çerçevesinde ele alındığını, caminin etrafındaki yapılardan temizlenmesi ve modern bir hal alması konusunda düğmeye bastıklarını söyleyen Başkan Altepe, "Bursa'nın yaşanabilir kent olması yolundaki çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Özellikle yoğun bölgelerde gerçekleştirdiğimiz kentsel tasarım projeleriyle mahallelerde nefes alınabilecek bölge sayısını hızla çoğaltıyoruz" dedi.
Onlardan birinin de Yıldırım olduğunu ve Samanlı'da da bu yönde bir çalışma gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Altepe, "Camilerimiz mahaller için çok önemli konumda. Eski Camii de onlardan biri. Burası da insanların boş alana ihtiyaç duydukları bir yerdi. Bizler de buranın rahat kullanılabilmesi, camiye yakışacak avlu ve abdest alma yerleri konusunda kamulaştırmalarımızı gerçekleştirdik. Burası da yıkımı yapılan ilk bina" diye konuştu.
(MŞ)

04.04.2017 18:01:36 TSI
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