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Batman merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan veya tutuklanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen toplam 30 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 3 Nisan'da 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel belge elde edilerek, şahıslar hakkında tahkikata başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(MŞY-MP-Y)



04.04.2017 18:01:53 TSI

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