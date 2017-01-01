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Gemerek'te tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi



(Fotoğraflı)



Erhan Aksoy

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi.

Gemerek Belediyesi zabıta ekiplerince üretim yerlerinde denetim yapıldı. Pastahane imalathanesi olarak kullanılan bir evde son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını tehdit eden çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi. Zabıta ekiplerince el konulan gıda malzemeleri gömülerek imha edildi. İşyeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

Gemerek Belediyesi'nden yapılan açıklamada,"İlçemizde belediyemiz zabıta ekiplerimizce yapılan kontrollerde bir pastahaneye ait TOKİ konutlarında bulunan imalathanede yapılan kontrollerde insan sağlığını tehdit eden, tarihi geçmiş şeker hamuru, yağ, yumurta gibi gıda malzemeleri kullanıldığı, imalathanenin hijyenik olmadığı tarafımızca resimlenerek tutanak altına alınmıştır. Gıda malzemeleri imha edilmiştir" denildi.

(UY-Y-)



04.04.2017 18:05:39 TSI

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