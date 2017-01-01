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Alanya Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu meclisten geçti



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu meclisten oybirliği ile geçti.

Alanya Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Alanya Belediye Başkanlığının 2016 yılı faaliyet raporu oylandı; encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Belediye Başkanlığının bir yıllık faaliyet raporuyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Meclis 1. Başkan Vekili Adem Er, grup sözcülerinin faaliyet raporuyla ilgili görüşlerini aldı. Kanun gereği faaliyet raporu oturumunu yöneten Meclis Üyesi ve Meclis 1. Başkan Vekili Er, Alanya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı hizmetleri hatırlatarak, kırsal ve merkezde hizmet kalitesini arttırdıklarını vurguladı. Okurcalar'dan Demirtaş'a kadar, D-400 Karayolu üzerinde ciddi peyzaj uygulaması yaptıklarını belirten Er, şehrin çehresi için özellikle Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Alanya Belediyesi'nin amiral gemisi olduğunu söyledi.



Başkan Yücel, Meclisteki uyumun devamını diledi

3 yıllık Alanya Belediye Başkanlığı görev süresi içinde meclis üyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Adem Murat Yücel, Alanya adına alınacak yeni kararlarda da aynı uyumun devam etmesini diledi. 2016 yılı faaliyet raporunun tüm meclisin faaliyet raporu olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, "3 yıldır meclisle bir bütünüz. Meclis üyelerimize, personelimize ve Alanya halkına bize gösterdikleri güvenden dolayı minnettarım. Bu uyumun bundan sonrada devam edeceğine inanıyorum. Enerji ve sinerjimizi halkımızdan ve meclisimizden alıyoruz" dedi.



Komisyon üyeleri seçildi

Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından encümen ve komisyonlarda görev alacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı. Encümen Üyeliğine, Abdullah Öztürk, Garip Kodal, Hasan Özdemir. Plan ve Bütçe Komisyonuna, Tunahan Kasapoğlu, Celal Taşkın, Fahri Baysal, Alper Birer, Mehmet Kula. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Tekin, Adem Er, Arif Tok, Gökhan Sipahioğlu. Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna, Mustafa Toksöz, Erol Fazlıoğlu, Mustafa Aras. Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonuna, Ali Uğur, Tunahan Kasapoğlu, Fahri Baysal, Nefise Develioğlu, Mehmet Şenli. Numarataj Komisyonuna, Ali Uğur, Tunahan Kasapoğlu, Fahri Baysal, Nefise Develioğlu, Mehmet Şenli. Kültür ve Turizm Komisyonuna, Hasan Özdemir, Celal Taşkın, Garip Kodal, Şükrü Cimrin, Eray Erdem. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna, Mustafa Toksöz, Ali Uğur, Hasan Basar, Yusuf Hastürk, Mustafa Aras. Esnaf ve Ticaret Komisyonuna, Garip Kodal, Mustafa Tuna, Ali Uğur, Ahmet Büküş, Gökhan Sipahioğlu

Tarihi Kentler Birliği Asil Üyeliğine Celal Taşkın, yedek üyeliğe Melike Nazifoğlu ve Akdeniz Belediyeler Birliği asil üyeliklerine Celal Taşkın, Melike Nazifoğlu, Nefise Develioğlu, Müzeyyen Gökçen Nazifoğlu yedek üyeliklere ise Hasan Özdemir ve Ali Uğur seçildiler.

(SÇ-SÇ-Y)



04.04.2017 18:06:48 TSI

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