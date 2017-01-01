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Osmangazi'de bir tarih daha ayağa kalkıyor

04 Nisan 2017 Salı, 17:59
Osmangazi'de bir tarih daha ayağa kalkıyor
Osmangazi'de bir tarih daha ayağa kalkıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla örnek olan Osmangazi Belediyesi, şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayhan Mahallesi'nde 20. yüzyıl başlarından kalma sivil mimarlık örneği yapıyı sosyal tesis olarak kullanılmak üzere aslına uygun şekilde yeniden inşa ediyor.
Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayının ardından sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek Sivil Mimarlık Örneği yapının temeli, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı törenle atıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve davetlilerin katıldığı temel atma töreninde konuşan Başkan Mustafa Dündar, "Kayhan, eski Bursa, tarihi Bursa olarak bilenen yerlerden. Bizlerin de bu mahallemizdeki pek çok tarihi mirasın ayağa kaldırılması ile ilgili pek çok çalışmamız var. Dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan, Gökdere Kültür Merkezi, dünyanın 4 çarşılı köprüsünden biri olan Irgandı Köprüsü bu mahallemizde ayağa kaldırdığımız eserlerden bazıları. Kayhan Çarşısı da, belediyemiz tarafından yenilenerek, çok farklı bir konsepte büründü. Şimdi de bölgede bulunan pek çok tescilli eserden birini daha restore ederek ayağa kaldırıyoruz. Osmangazi, tarihi mirasın korunması noktasında 7 ödül almış öncü bir belediye. Pek çok yerel yönetime de örnek olmuştur. Bu çalışmalarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" dedi.
Yakın tarihimizin önemli mimari yapılarından birini daha ayağa kaldırmak için ilk harcı döktüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Projemiz kurul tarafından da onaylanmış, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak bir eser. Zemin artı 2 kat toplam 700 metrekare alana sahip olan tarihi yapı, zemin katı betonarme, 1 ve 2. katları ahşap olarak inşa edilecek. Yaklaşık 1 milyon liralık bir bütçe kullanacağımız yapının 2018 yılı ortalarına doğru tamamlanması planlanıyor. Bu eser de ayağa kalktığında çarşımızın hareketlenmesine katkı sağlamış olacak" diye konuştu.
Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Dündar, "Bu eser, aynı zamanda Panoramik Müze ile birlikte bölgeye bir canlılık, hareketlilik getirecek. Bu çalışmalarımız birbirini tamamlayan çalışmalar. Hem modern şehre, hem de tarihi dokunun canlanmasına katkı sağlıyoruz. Osmangazi ve Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.
(MŞ)

04.04.2017 18:06:58 TSI
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