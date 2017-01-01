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"Türkiye'nin en güzel Hükümet Konağı olacak"

- Vali yatırımları inceledi

- Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu:

- "Türkiye'nin en iyi Hükümet Konağı Ordu'da yapılıyor"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binası ile Hükümet Konağı inşaatlarında incelemede bulundu.

Beraberinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevini yürüten Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Yatırım İzleme Müdürü Namık Kemal Uzunlar ile birlikte ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan Vali İrfan Balkanlıoğlu, inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Balkanlıoğlu, mevcut İl Emniyet Müdürlüğü binasının yetersiz olması nedeniyle oluşan yeni bina ihtiyacının gündeme geldiğini bu nedenle yapılan çalışmalar neticesinde yeni bir İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı için çalışmalara başlanıldığını kaydetti. Her türlü ihtiyaca yetecek kadar Ordu'ya mükemmel bir seviyede yeni Emniyet Müdürlüğü binasının yapıldığını belirten Vali Balkanlıoğlu, çalışmaların yılsonuna bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Vali Balkanlıoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatındaki incelemelerinin ardından Hükümet Konağı inşaatına geçti. Şantiye binasında, Hükümet Konağı projesinin detayları ve inşaatın son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Balkanlıoğlu, daha sonra inşaat alanına giderek, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Hükümet Konağı'nın yapımıyla birlikte vatandaşa daha iyi bir ortamda hizmet sağlanacağının altını çizen Balkanlıoğlu bina hakkında bilgiler verdi.

5 ayrı bloktan oluşacak olan Hükümet Konağı'nın modüler sistemle birbirine bağlantılı olacağını belirten Vali Balkanlıoğlu, Hükümet Konağı projesinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni projelendiren Ordulu ünlü mimar Şefik Birkiye tarafından hazırlanarak Ordu'ya hediye edildiğini ifade etti.



"Türkiye'nin en güzel Hükümet Konağı olacak"

Vali Balkanlıoğlu, proje bitirildiğinde tarihi Hükümet Konakları hariç Türkiye'nin en güzel Hükümet Konağı olacağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Yeni Hükümet Konağı, Karayolları 77. Şube Şefliğinin eski arazisinin üzerinde inşa ediliyor. İnşaat bitirildikten sonra Valiliğimize bağlı birçok İl Müdürlükleri burada hizmet yürütecek. Bina, Ordu'nun doğal mimarisiyle eş güdümlü olacak. Altı komple otopark olmasının yanında dışarıda da otoparklar yapılacak. Bu sayede vatandaşlarımız buraya geldiklerinde işlerini daha kolay bir şekilde halledebilecekler. Dış kaplama ve yüzeyiyle Türkiye'nin en güzel Hükümet konağı olacak. Bittiği zaman burası çok daha güzel görünecek. İhalesi ve inşaatı YİKOB aracılığı ile yürütülüyor. Kontrolü tamamen bizde. Arkadaşlarımız hem proje aşamasında, hem mimarisinde noksanlıkları, eksiklikleri bünyemize uydurmak suretiyle aylarca hummalı bir şekilde çalıştılar ve mükemmel bir eser meydana geldi. İnşallah bittiği zaman Ordu'ya, Türkiye'ye ve bölgeye armağan olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Ödenek akışında Sayın Bakanımız söz verdi. İnşallah o da olduğu zaman burası senelerce sürecek bir inşaat değil, birkaç senede bitirilerek Ordu halkının hizmetine girecek bir bina olacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü binası olarak yapımına devam eden inşaat toplamda 26 bin 748 m2 alan üzerine inşa edilirken, 5 bloktan oluşan Hükümet Konağı ise 38 bin 706 m2 alana sahip olacak."

(MAK-SLH-Y)



04.04.2017 18:09:24 TSI

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