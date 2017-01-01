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Doğantez'in Aydınspor 1923 macerası kısa sürdü

04 Nisan 2017 Salı, 18:03
Doğantez'in Aydınspor 1923 macerası kısa sürdü
Doğantez'in Aydınspor 1923 macerası kısa sürdü

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aydınspor 1923'de, Etimesgut yenilgisi sonrası 5 hafta önce takımın başına getirilen Teknik Direktör Tolga Doğantez'in görevine son verildi.

Aydınspor 1923'de sezon başından beri, kötü bir gidişat içinde olan Aydınspor 1923 sezona hoca değişiklikleri ile de damga vurdu. Dördüncü teknik direktör ile de yolarlın ayrıldığı Efe'de son beş maçtır takımın başında olan Doğantez'in kötü performansı etkili oldu. 26'ıncı haftada oynanan Tokat maçı öncesi Necat Gürpınar'dan koltuğu devralan Doğantez, takımın başında çıktığı beş maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak kötü bir istatistik yakaladı. Doğantez ile yolların ayrılmasında etkili olan neden Etimesgut maçında oynanan kötü futbol oldu.

Tolga Doğantez ile yolların ayrılmasının ardından Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Mahmut Arslan ise takımın başına getirildi. Etimesgut maçı sonrası bir gün izin yapan Efe'de Mahmut Arslan takımın başında ilk idmanına çıktı. İlk idmanda yardımcısı bulunmayan ve takımını yalnız çalıştıran tecrübeli hoca, antrenman öncesinde takımla kısa bir sohbet ederek kötü gidişatı Trabzon maçında sonlandırmaları gerektiğini futbolcularına anlattı. Öte yandan antrenmanı Başkan Hidayet Türen başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden Dursun Çalık, Fevzi Subaşı ve Metin Başaran da takip etti.

Aydınspor 1923'te Etimesgut maçı öncesinde Tolga Doğantez'in prolisansı bulunmadığı için anlaşma yapılan Cemil Akkoyun'un lisansı kalan dört maç içinde kullanılacağı öğrenildi. Göksel Özdemir ile yolların ayrılması sonrasında da Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynanan Bursa maçında takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkan Arslan, iyi futboluyla takdir toplamıştı. Bu yönüyle takımın başında ikinci kez bir maça çıkacak olan Arslan, 1461 Trabzon maçı öncesi bu sezon takımın başına geçen beşinci teknik patron olma özelliğini elde etti.
(MB-S)

04.04.2017 18:10:55 TSI
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